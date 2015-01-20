الجمعية “السعودية المصرية”: حل 85% من مشاكل الاستثمار العالقة مع المستثمرين

أكد الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد درويش إنه قد تم حل نحو 85% من مشكلات الشركات السعودية العاملة في مصر وشركات الجمعية ، بعد مجهود عمل عام كامل متواصل مع لجنة وزارة الدفاع المصرية والمشكلة بتنسيق حكومي مع السفارة السعودية والسفير السعودي بالقاهرة والعضو الدائم لها لجامعة الدول العربية أحمد القطان ، ورعاية كاملة من الرئاسة المصرية.

وأضاف درويش في تصريحات صحفية أن المشكلات المتبقية بعض منها في وزارة الأوقاف والآخر بين 3 شركات لمستثمرين سعوديين يمتلكون 3500 فدان في مدينة السادات ، وتنحصر مشكلتهم في فض الإشتباك بين عدد من أجهزة الدولة المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان ، بخلاف بعض المشكلات التي بصدد اعتمادها بعد ما توصلت لجنة وزارة الدفاع إلى حلول قانونية مرضية لكافة الأطراف.

وأوضح درويش إنه يجب النظر لحجم الاستثمارات الجديدة لدى الشركات الأعضاء الكبرى مثل صافولا والمراعي وجنات وغيرها التي بصدد التوسع في مشروعاتها الصناعية والزراعية بمصر خلال الفترة القادمة باستثمارات تصل الى 5 مليارات جنيه، بخلاف المستشفى الطبي المزمع إقامته وهو مشروع مصري سعودي بمدينة السادس من أكتوبر ، ويعتبر أول مستشفى علاج طبيعي وتأهيل وصحة عامة ، وتشترك به جامعة مصرية كبرى كشريك تعليمي ومركز حيوية للعلاج الطبيعي وعدد من كبرى المراكز العالمية في هذا القطاع وكذلك شركة كابيتال.

جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الإدارة سلطان الدويش والأمين العام وعدد من السادة أعضاء الجمعية ألتقيا بوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان وتطرق اللقاء لبحث فرص الإستثمار في مصر ومناقشة مسودة قانون الإستثمار الجديد وكيفية مساهمة الجمعية في مؤتمر مارس المقبل.

أ ش أ