السعودية تطلق المرحلة الثانية لحملة التوعية بفيروس "كورونا"

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

أطلقت وزارة الصحة السعودية المرحلة الثانية من حملتها للتوعية الصحية بمرض فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "ميرس".

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن الحملة تهدف إلى التعريف بالمرض، وتزويد المجتمع والمعنيين بالمستجدات المتعلقة به وطرق الوقاية المحتملة عبر وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، ضمن خطة تكاملية لتحقيق هدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم حسب مستجدات المرض.

وتتضمن هذه المرحلة تجهيز وطباعة مطويات تعريفية بالمرض وطرق الوقاية منه، وأيضا تجهيز وطباعة لوحات إرشادية للاستفادة منها في المنشآت الصحية ومواقع التجمعات والمطارات وخاصة مع بدء موسم الإجازة الصيفية والسفر.

كما تنص الخطة استخدام الإعلانات والومضات التوعوية في القنوات التلفزيونية والإذاعة، إضافة إلى نشر إعلانات توعوية في عدد من الصحف ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لحملة التوعية الصحية بمرض فيروس كورونا الجديد في مرحلتها الأولى والتي اشتملت على عديد من الأنشطة والفعاليات منها عقد مؤتمرات صحفية لقيادات الوزارة وخبراء منظمة الصحة العالمية وعقد لقاءات تلفزيونية ومقابلات في القنوات الفضائية والإذاعية ، إضافة إلى إصدار البيانات الصحفية بشكل منتظم، كما اشتملت المرحلة الأولى على تدشين صفحة إلكترونية جديدة للتوعية الصحية بمرض فيروس كورونا الجديد، وتضمينها جميع المستجدات الخاصة به حيث اشتملت الصفحة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة في موقعها الرسمي على عداد رقمي وخارطة إلكترونية توضح إجمالي الإصابات في المملكة ومواقع الإصابة، ونشر البيانات الإعلامية، والأخبار الصحفية، وروابط الفيديو، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعزز الحملة أدوارها التوعوية عبر تقديم نبذة عن فيروس كورونا الجديد والأسئلة الشائعة عن المرض.