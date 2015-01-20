جمعية "المنتجين" تحتفل بنجاح "شباب البومب"

أقامت جمعية "المنتجين" السعوديين، حفلاً تكريمياً لنجوم وصناع مسلسل "شباب البومب"، بعد حصوله على أعلى نسبة بحث عبر محرك البحث "جوجل" بين المسلسلات السعودية خلال عام 2014، وذلك في المقر الجديد للجمعية الواقع وسط الرياض.

وحضر الحفل نجوم "البومب"، وهم: فيصل العيسى، وفيصل العمري، وشعيفان محمد إضافة إلى الفنان علي المدفع، والفنان مرزوق الغامدي، والفنان عبدالرحمن الخطيب، كذلك رئيس جمعية "المنتجين" محمد الغامدي، وعدد من أعضاء الجمعية، وبعض المنتجين والفنانين والصحفيين والمسؤولين في التلفزيون السعودي والقناة الثقافية.

وعبّر الفنان فيصل العيسى منتج وبطل العمل عن سعادته بما حققه "شباب البومب 3"، من نجاح جماهيري خصوصاً لدى الفئة المستهدفة منه وهي فئة الشباب، لاسيما أنه يقدم القضايا التي تهمهم، كما تقدّم بالشكر إلى زملائه الممثلين والطاقم الفني والتقني بالعمل والمسؤولين في التلفزيون السعودي والقناة الرياضية وجمعية "المنتجين" على دعمهم للمسلسل.

من جهته، أكد محمد الغامدي أن جمعية "المنتجين" تدعم دائماً المنتج، الذي يقدم عملاً هادفاً خصوصاً من الشباب، متمنياً أن تحمل الفترة المقبلة أعمالاً درامية تليق بالفن السعودي وتنهض بصناعة الدراما والإنتاج المحلي.

يذكر أن "شباب البومب 3"، عبارة عن كتابة مشتركة تتكون من: عبدالعزيز الفريحي، ومحمد الفهادي، وعبدالله الوليدي، ومحمد العنزي، وسامي مزيد، وهو من إخراج جمعان الرويعي، وبطولة كل من: فيصل العيسى، وفيصل العمري، وشعيفان محمد، وماجد مطرب فواز، وبدر اللحيد، وعبدالعزيز الفريحي، ومرزوق الغامدي، وعلي المدفع، وخالد سامي، ومحمد الكنهل، والملحن خالد العليان، أما الأنتاج فتولاه فيصل العيسى.

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