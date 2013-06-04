أسره المجند "مختار عصام" أمام مشرحة كوم الدكة انتظار لوصول الجثمان

كتب : رحاب عبد الله منذ 35 دقيقة

وقف أسرة المجند مختار عصام مختار، أمام مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، انتظارا لوصول جثمان مختار إلى المشرحة من مرسى مطروح، لعرضه على الطب الشرعي.

وقال محمد عصام، شقيق المجند المتوفي، في تصريح خاص لـ"الوطن" إنهم في انتظار وصول الجثمان من مطروح إلى المشرحة داخل سيارة الإسعاف، وذلك لتصوير الجثة وتوضيح آثار التعذيب على جسمه، بعد ما اختفت كافة ملامح وجهه، ورفض ضباط الجيش تصويره أثناء العثور عليه أو في مشرحة مطروح.

وأضاف عصام: "أهالي المتوفي لن يتنازلوا عن حقهم في تصوير الجثمان، وإثبات التعذيب، ليصبح دليلا أمام القضاء لمحاسبة المسؤول عن تعذيب أخي، فضلا عن تقرير الطب الشرعي".