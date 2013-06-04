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مشاجرات بمكتب بريد سوهاج الرئيسي بسبب عطل بشبكة الإنترنت

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مشاجرات بمكتب بريد سوهاج الرئيسي بسبب عطل بشبكة الإنترنت مشاجرات بمكتب بريد سوهاج الرئيسي بسبب عطل بشبكة الإنترنت

كتب : الورداني عبد الحافظ منذ 19 دقيقة

شهد مكتب بريد سوهاج الرئيسي، وقوع مشاجرات ومشادات بين المواطنين والعاملين بمكتب البريد، بسبب عدم صرف الحولات البريدية، وذلك بسبب عطل في الإنترنت، حيث أكد العاملون بالمكتب الرئيسي أن هذا العطل خارج عن إرادتهم، وأن العطل بالشبكة الرئيسية.

وكان مكتب البريد، قد شهد ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وحتى عصر اليوم، وهو ما أدى إلى قيام العشرات منهم بقطع طريق شارع البحر "الكورنيش"، اعتراضا على عدم صرف الحوالات وسقوط الشبكة الرئيسية.

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