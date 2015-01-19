التوقيع لناديين = إيقاف اللاعب 6 أشهر وتجميد انتقالات النادي لفترتين

أقر اتحاد الكرة المصري اللائحة الخاصة باللاعبين والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك بعدما ثار الجدل مؤخرا بسبب توقيع أكثر من لاعب لناديين في وقت واحد.

واعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة رسميا يوم الاثنين قرار إيقاف الثلاثي مؤمن زكريا، معروف يوسف، وخالد قمر لمدة شهر مع تغريمهم ماليا بسبب توقيعهم للأهلي والزمالك مطلع هذا الموسم.

فقد تقدم الزمالك بشكوى رسمية يتهم فيها مؤمن زكريا بالتوقيع له في نفس الفترة التي شهدت توقيعه للأهلي، فردت إدارة القلعة الحمراء بتقديم شكوى يتهم فيها معروف يوسف وخالد قمر بالتوقيع له قبل الانضمام إلى الزمالك.

وقال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الاثنين: "قررنا تطبيق لائحة اللاعبين المعتمدة من فيفا".

وأضاف "بنود اللائحة واضحة، فمن يثبت توقيعه لناديين سيعاقب بالإيقاف لفترة من 4 إلى 6 أشهر، فضلا عن منع النادي من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات".

رسميا - إيقاف مؤمن زكريا ومعروف وقمر لمدة شهر