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كنيسة السيدة العذراء بالخارجة في الوادي الجديد تحتفل بعيد “الغطاس المجيد”‎

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كنيسة السيدة العذراء بالخارجة في الوادي الجديد تحتفل بعيد “الغطاس المجيد”‎ كنيسة السيدة العذراء بالخارجة في الوادي الجديد تحتفل بعيد “الغطاس المجيد”‎

​احتفلت كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء أمس الأحد، بعيد الظهور الالهي ” الغطاس المجيد”، حيث صلى القمص بيشوى المحرقى راعى كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، كما تكلم القس تواضروس زغلول عن بركات عيد الغطاس والتجسد الالهى كل عيد غطاس وعن البركة والسلام والتوبة.

وأوضح ان عيد الغطاس له طابع خاص فى نفوس جميع المسيحيين، وانه العيد الذى سيبقه قداس اللقان، فهو تذكار المعمودية لجميع الاطفال، وان الكنيسة حريصة على ان تكون المعمودية عندما يكون الطفل رضيع، وشارك فى لقان وقداس عيد الظهور الالهى عدد كبير من المسيحيين بمدينة الخارجة، كما استقبلت الكنيسة صباح اليوم الاثنين عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والامنية بالوادى الجديد لتقديم التهنئة لقداسة القمص بيشوى راعى الكنيسة​ .

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