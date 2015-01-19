أبوسمبل تستقبل 100 متسابق في رالي الدراجات «القاهرة – كيب تاون»

استقبلت مدينة أبوسمبل السياحية اليوم، 100 متسابق من المشاركين في فاعليات رالي الدراجات الهوائية ” القاهرة – كيب تاون” والذي بدأ من سفح أهرامات الجيزة يوم 9 يناير الماضي ويقام تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

صرح بذلك عبدالحكيم حسين مدير عام هيئة تنشيط السياحة باسوان وقال ان السباق يستمر لمدة 100 يوما ويتضمن المرور علي جميع الدول الافريقية بداية من مصر وصولا الي نهاية جنوب افريقيا أوضح ان اجمالي عدد المشاركين في الرالي ينتمون الي عدة دول علي مستوي العالم وهي ” مصر وكندا و المجر والتشيك وجنوب افريقيا وفرنسا وبلجيكاوانجلترا وايرلندا واستراليا وبولندا، مشيرا الي ان السباق ينقسم الي عدة مراحل متتالية ويتضمن اقامة المتسابقين في مخيمات يتم اقامتها أثناء رحلتهم من القاهرة إلي كيب تاون في جنوب افريقيا.

ومن ناحية اخري أكد حسام عبود مدير أثار ابوسمبل ان المتسابقين سوف يقومون بزيارة معبد ابوسمبل صباح غدا الثلاثاء وذلك بعد أن وصلوا للمدينة اليوم ، حيث قاموا بنصب مخيم للاقامة والحصول علي قسط من الراحة داخله حتي يغادورا مدينة أبوسمبل صباح الأربعاء، عبر منفذ قسطل البري بين مصر والسودان.