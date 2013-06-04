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التأمينات: صناديق التأمينات لا تتحمل صرف أكثر من 10% علاوة اجتماعية للمعاشات

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التأمينات: صناديق التأمينات لا تتحمل صرف أكثر من 10% علاوة اجتماعية للمعاشات التأمينات: صناديق التأمينات لا تتحمل صرف أكثر من 10% علاوة اجتماعية للمعاشات

صرح مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن صناديق التأمينات لا تحتمل زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات عن 10% وذلك مع شرط رفع فائدة العائد على الصكوك الملوكة لها لدى وزارة المالية إلى 5ر9% .

وقال المصدر – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الدراسة الاكتوارية التى أجريت بشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات أكدت على عدم قدرة الصناديق على تحمل أكثر من 10% على إجمالى المعاش بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى ، مؤكدا أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تبذل جهودا فى التنسيق مع وزارة الماليةلإقرار العلاوة الاجتماعية وبتحمل اى زيادة فوق هذه النسبة .

وبشأن مطالب بعض أصحاب المعاشات برفع قيمة العلاوة الاجتماعية الى أكثر من 25% ، أوضح أن وزارة التأمينات معنية بشكل جاد بالحفاظ على أموال الصناديق ولا تستطيع الاستجابة إلى هذه المطالب المستحقة والعادلة حفاظا على الاستدامة المالية للصناديق ، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المعاشات دعوة وزارة المالية إلى تحمل أى نسبة زيادة للعلاوة تتجاوز ال 10% .

وفى سياق آخر، أوضح المصدر بأن معاشات شهر يونيو وهو اخر شهور السنة المالية 2012/ 2013 ستصرف من منافذ الصرف يوم 10 يونيو الجارى .

أ ش أ

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