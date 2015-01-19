صورة - إيبيموبوي يرتدي القميص رقم 16 مع الأهلي

يرتدي المهاجم النيجيري بيتر إيبيموبوي الوافد الجديد إلى الأهلي من فريق ببيلسا يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، القميص رقم 16 مع المارد الأحمر.

ووصل إيبيموبوي إلى القاهرة فجر أمس الأحد، وشارك لأول مرة في مران الأهلي.

ورحب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بلاعبه الجديد، في جلسة خاصة جمعته به.

ويرتدي الهداف النيجيري صاحب الـ21 عاما القميص رقم 16 مع المارد الأحمر.

وكان إيبيموبوي يرتدي رقم 27 مع فريقه السابق بيلسا يونايتد.

يذكر أن الأهلي قام بقيد لاعبه الجديد في قائمته المحلية بدلا محمد حسن من المصاب بقطع في الرباط الصليبي.