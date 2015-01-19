المكنسة الكهربائية لتكبير المؤخرة ككيم

هل صحيح يا ترى ما ذكره موقع دايلي مايل البريطاني عن سر مؤخرة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الممتلئة ؟

حيث بقول الموقع أن سبب حجم مؤخرة كيم قد يعود إلى زيارتها صالون تجميل في مدينة ميامي الأميركية، والذي يقدّم خدمة غريبة وهي العلاج بالمكنسة الكهربائية والذي يدعي الصالون أنه يقوم بتكبير مؤخرة المرأة بدون عمليةٍ جراحية.

وقالت صاحبة الصالون إنّ عدد الجلسات الضرورية للحصول على مؤخرةٍ ممتلئة يختلف من امرأة إلى أخرى لكن المعدّل بشكلٍ عام هو بين أربعٍ إلى ستّ جلسات. وعن العلاج، تقول صاحبة الصالون إنه يكبّر المؤخرة لأنه يحرّك الدهون ويعطي نتائج دائمة.

فما رأيك بهذا العلاج ؟