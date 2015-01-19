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البورصة تربح 1.5 مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها بختام التعاملات

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البورصة تربح 1.5 مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها بختام التعاملات البورصة تربح 1.5 مليار جنيه وتباين بأداء مؤشراتها بختام التعاملات

 

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأثنين وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية نحو البيع ، حيث ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 513 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي اكس30  بنسبة 0.72 فى المائة ليبلغ مستوى9599.1 نقطة،كما زاد مؤشرايجي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 0.12 فى المائة ليصل الى مستوى 1140.01 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 0.69فى المائة ليبلغ مستوى 568.25 نقطة.

أ ش أ

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