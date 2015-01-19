ظريف: وجود إسرائيل قائم على إثارة الأزمات

أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القصف الذي استهدف عناصر من حزب الله اللبناني في الجولان السوري.

ونقلت قناة “العالم” عنه القول في تصريح للصحفيين صباح الاثنين إن “وجود الكيان الصهيوني قائم على إثارة الأزمات والإرهاب.. إن الكيان الصهيوني يشعر بالقلق حيال استقرار وأمن المنطقة ، كما أن المفاوضات النووية تثير قلق هذا الكيان وخير دليل على ذلك ما يقوم به (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو لإفشال هذه المفاوضات”.

وقال :”لم نستغرب قيام الكيان الصهيوني بمثل هذه الأعمال .. ونتوقع أكثر من ذلك نظرا إلى سجله السابق”.