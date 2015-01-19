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بري: كلما تحققت خطوات لتحقيق الاستقرار بلبنان تدخلت إسرائيل لإرباك الوضع

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بري: كلما تحققت خطوات لتحقيق الاستقرار بلبنان تدخلت إسرائيل لإرباك الوضع بري: كلما تحققت خطوات لتحقيق الاستقرار بلبنان تدخلت إسرائيل لإرباك الوضع

نبيه بري- رئيس مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،” إنه كلما حقق لبنان خطوات متقدمة على صعيد تحقيق الاستقرار ، دخلت إسرائيل على الخط مجددا ، في محاولة لإرباك الوضع”.

وأضاف بري تعليقا على استهداف إسرائيل موكبا لقياديين في “حزب الله ” في الجولان السوري ” إن العدو الإسرائيلي لا يريد للبنان أن يرتاح”.
> ونقل زوار لرئيس مجلس النواب عنه قوله” إن الحوار بين “حزب الله ” و”تيار المستقبل” ، لن يتأثر بأي تشويش يحدث ” .

وقد نعى حزب الله أمس ، ستة من مقاتليه قتلوا في الغارة الإسرائيلية على مجموعة تابعة له في منطقة القنيطرة بالجولان السوري.

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