ضبط 210 هاربين من أحكام قضائية و5 فرد خرطوش بالسويس‎

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية استمرت يومي الأحد والسبت الماضيين، من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية، ومخالفات مرورية، وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، اخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، في ضبط 9 من الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، و41 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

كما تم ضبط 3 قضايا تموينية متنوعة، و5 قطع فرد خرطوش، و3 قطع سلاح أبيض، و210 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، واخطار النيابة لتولى التحقيقات.