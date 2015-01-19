في ميلادها.. مي عز الدين الفتاة التي تمردت على الرومانسية بـ«كوتة» و«شيكامارا»

تحل، اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشابة مى عز الدين، صاحبة الملامح الرقيقة والوجه الجميل، استطاعت أن تحجز اليوم مكان مميز بين بنات جيلها من الفنانات، وبرعت فى تقديم الأدوار المتنوعة بعدما حصرها المخرجون فى بدايتها فى أدوار البنت الرقيقة الرومانسية، لتتمرد بعد ذلك على هذا القالب وتفاجىء الجمهور بأدوار مختلفة تمامًا عما قدمته، وتقدم أدوار الفتاة الشعبية والبنت الريفية وكذلك فى أدوار الكوميديا التى أظهرت خفة ظلها.

وتعتبر مي أول فنانة من بنات جيلها تقوم ببطولة أعمال فنية بمفردها، فوجدناها بطلة لأفلام “فرح”، “أيظن”، “شيكامارا”، وكذلك بطلة لمسلسلات “بنت بنوت”، “دلع بنات”، و”قضية صفية” التى حصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل دور نسائي من مسابقه مجلة «الشروق».

نشأتها:

اسمها الحقيقي ‘’ماهيتاب حسين عز الدين’‘، ولدت فى 19 يناير عام 1980م في أبو ظبي بالإمارات، ثم عادت مع والدتها إلى الإسكندرية وهي لا تزال في الرابعة من عمرها، ,حصلت على بكالوريوس من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

ارتبطت عز الدين عام 2009 باللاعب محمد زيدان لكنهما انفصلا بعد ذلك، وليس لها أخوات أشقاء أو غير أشقاء لكن معروف لدى أصدقائها والمحيطين بها وكما أعلنت فى حواراتها وقابلاتها التليفزيونية أنها تعتبر ابنة زوجة أبيها وتُدعى “هبة” أخت لها.

بدايتها الفنية:

في عام 2001، كان المطرب محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه «رحلة حب»، أخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار الذي وجد فيها الجمال والموهبة، وبسرعة تم الاتصال بِمحمد فؤاد الذي أخذ بجمالها وأسند إليها الدور، والظهور الثاني لها كان في مسلسل «أين قلبي»، الذي لعبت فيه دور ابنة الممثلة يسرا، حيث أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فقامت بمكالمة مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وأسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة وأكدت أنها تعلمت الكثير من الممثلة يسرا من خلال المشاركة معها.

بعد مسلسلها الشهير مع الفنانة يسرا بدأ انطلاق مى كفنانة موهوبة لتشارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة مابين مسلسلات وأفلام سينمائية لتصبح بعد ذلك صاحبة البطولة فى المسلسلات التليفزيونية وكذلك أحد نجوم شباك السينما التى يتهافت الجمهور على أعمالهم.

أعمالها الفنية:

الأفلام: رحلة حب، كلم ماما، كيمو وأنتيمو، فرح، بوحة، خيانة مشروعة، أيظن، عمر وسلمى، عجميستا، شيكامارا، حبيبي نائماً، عمر وسلمى 2، اللمبي 8 جيجا، عمر وسلمى 3، جيم أوفر.

المسلسلات: أين قلبي، دلع بنات، الحقيقة والسراب، ياورد من يشتريك، محمود المصري، لقاء على الهواء، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، الشك، راجل وست ستات.