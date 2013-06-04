أسراب الجراد تهاجم “دهب وكاترين وشرم الشيخ” ودعم من محافظات أخرى للقضاء عليها

هاجمت عدة اسراب من الجراد مدن شرم الشيخ ودهب وكاترين وقد وصلت الأسراب الي قريتين سياحيتين بدهب ومنطقة السوق القديم وخليج نعمة بشرم الشيخ وبعض الأودية وادي هجوم الجراد الي القضاء علي المسطحات الخضراء والمزارع القليلة بهذه المدن وقد شكا بعض البدو من بطئ عملية مكافحة الجراد من فرق المقاومة.

> واكد مسئول بقاعدة الجراد ان تعطل السيارات وحاجتها الي اصلاح بالإضافة الي قلة المواد اللازمة للقضاء علي الجراد هي من اهم اسباب ضعف فاعلية المقاومة .

> وارجع مسئول اخر بفرق مكافحة الجراد سبب انتشار الجراد منع بعض اصحاب مزارع المخدرات بشمال سيناء الفرق من مكافحة الجراد خوفا على تلك الزراعات

> يقول الشيخ حسين موسي من وادي الرجوبه ان الجراد اتي علي زراعات البطيخ والخيار بمزرعتي ولم يستجيب المسئولين لاستغاثات اصحاب المزارع فالهجوم علينا مستمر منذ 3 ايام .

> وقال المهندس محمود سلومة ابو عليوة مهندس بفرق مكافحة الجراد بجنوب سيناء ان فرق المكافحة تعمل طوال الليل وان هناك مساعدات من محافظات اخرى مشيرا الى ان الجراد في طريقه للهجرة اما لإسرائيل والسعودية واو الى السودان حسب اتجاه الرياح .

> وطالب سلومة بتعين ادلة من البدو فى فرق مكافحة الجراد لتسهيل المكافحة.

> واكد سلومة الى ان الجراد انتشر فى الصحارى في وديان السحيمي و المالحة وسدر الحيطان والحسنة وجبل الحلال باسراب كبيرة واوضح الى ان الاعداد التي وصلت شرم الشيخ وخليج العقبة ليست كثيفة وسوف تتجه الى اسرائيل.