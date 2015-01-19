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إفريقيا 2015 - الثلاثي الذهبي يقود الجزائر في مباراة الكأس

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يقولون إن منتخب الجزائر سيفوز بكأس أمم إفريقيا.. ويقولون كذلك إن المقولة السابقة قد تؤدي إلى غرور الخضر في مجموعة نارية لا تحتمل ذلك.. فأي المقولات أصح؟

يستعد الجزائري، الأفضل حاليا في القارة السمراء، مع نجومه ياسين براهيمي، سفيان فيجولي وإسلام سليماني، للانطلاق في مشواره بكأس أمم إفريقيا اليوم الإثنين، حين يلاقي منتخب جنوب إفريقيا بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

محاربو الصحراء، وهم أحد المرشحين لنيل اللقب، يستهلون رحلتهم بمواجهة "البافانا بافانا" أو "الأولاد"، على ملعب مونجومو، بالمجموعة الأقوى في البطولة، والتي تضم إلي جانبهم كل من غانا والسنغال.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز على الأولاد، كون اللقاء يعد الأسهل بالنظر إلى أن هناك غانا وهناك السنغال في الجولتين التاليتين من أمم إفريقيا.

لم نفز بعد

كريستيان جوركوف مدرب "الخضر" استنكر ترشيح الفريق للفوز بالبطولة، وعلى الجانب الآخر يخوض المنافسة منتخب جنوب إفريقيا من أجل حارسه وقائده السابق سينزو مييوا، والذي قتل في أكتوبر الماضي.

أكد مدرب "الأولاد" شيكس ماشابا، بأن فريقه لا يخشى أي منافس في البطولة.

بينما صرح مدافع الفريق أنيلي نجونجا، بأن جنوب إفريقيا تستطيع المنافسة، بالرغم من عدم وجود أسماء لامعة في المنتخب، تنشط حاليا في فرق كبيرة بأوروبا.

قال نجونجا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "الثقة والروح عالية جدا بالفريق، نريد أن نظهر للقارة كلها بأن جنوب إفريقيا لديها مواهب رائعة".

حقائق عن المباراة

- جنوب إفريقيا لم تخسر أمام الجزائر في مناسبتين بكأس أمم إفريقيا، فازت 2-1 على أرضها عام 1996، وتعادلت 1-1 عام 2000.

- جنوب إفريقيا فازت لقاء وحيد من آخر 12 مباراة لها بالبطولة، تعادلت في ست مباريات وخسرت في خمس.

- الجزائر تعادلت مباراة وخسرت أربعة بكأس إفريقيا، منذ فوزها على كوت ديفوار في ربع النهائي عام 2010.

- فشلت الجزائر في التسجيل في أربعة لقاءات من تلك الخمسة، فقط أحرزت هدفين في لقاء وحيد.

- جناح منتخب الجزائر، رياض محرز، سجل أو صنع هدفا على الأقل، في كل من الثلاثة لقاءات الأخيرة له بالدوري الإنجليزي مع فريقه ليستر سيتي.

- لم تفز الجزائر أبدا على جنوب إفريقيا، تعادلت مرتان من ثلاثة لقاءات.

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