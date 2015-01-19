قطار يقتل الممثل التلفزيوني جريج بليت أثناء التصوير

قالت الشرطة، الأحد، إن قطارًا صدم الممثل التلفزيوني وعارض اللياقة البدنية جريج بليت فأرداه قتيلا في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال تصويره أحد المشاهد على القضبان، السبت.

وقال السارجنت بشرطة بوربانك كريس كاناليس إن قطار ركاب على شبكة مترولينك ضرب بليت الذي شارك في بطولة عرضي «ورك آوت» و«فرندس تو لفرز» بشبكة برافو التلفزيونية مشيرا إلى أن وفاته أعلنت في الحال بمسرح الحادث.

وكان «بليت»، 37 عاما، مع ثلاثة أشخاص يقومون بالتصوير وأوضح كاناليس أنه لم يصب أي احد آخر بسوء كما أكد ان احتمال إقدام بليت على الانتحار مستبعد.

وقالت شبكة برافو في بيان على حسابها بموقع تويتر «هذه مأساة محزنة للغاية،عقولنا وتعاطفنا الشديد مع عائلة جريج وأصدقائه.»