صفاء سلطان ومكسيم خليل في "غداً نلتقي"

انطلقت في بيروت عمليّات تصوير المسلسل السّوري الجديد "غداً نلتقي"، عن نص رامي حنا بالشراكة مع إياد أبو الشامات، فيما يتولّى الإخراج رامي حنّا أيضاً.

"غداً نلتقي" عمل اجتماعي معاصر يروي حكاية السوريين الذين هاجروا من منازلهم إلى لبنان، نتيجة الأحداث الدائرة في بلدهم من خلال قصة درامية بعيدة عن السياسية .

ويلعب بطولة العمل مجموعة من نجوم الدراما السورية نذكر منهم: كاريس بشار، وصفاء سلطان، ورشيد عساف، ومكسيم خليل، وعبد المنعم عمايري، ونظلي الرواس، وعبد الهادي الصباغ.

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