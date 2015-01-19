ممثلة مغربية تتهم مخرجاً بالتحرش بالتزامن مع عرض فيلمها الجديد

ما تزال تداعيات الخلاف بين الممثلة لبنى أبيضار بطلة الفيلم السينمائي "الحمالة"، ومخرجه سعيد الناصري ترخي بظلالها على الوسط الفني في المغرب بعد أن اتهمت الناصري بالتحرش بها، من خلال حسابها على موقع "فيس بوك".

وأكدت لبنى بأن الناصري لم يتوقف عند حد التحرش بها، بل أصبح يهددها بالسجن إذا لم تتوقف عن التشهير به، على حد تعبير الممثلة لبنى أبيضار، التي تبدو متمسكة بموقفها، موضحةً أن الناصري تحرش بها في أحد فنادق مدينة تطوان، التي تم فيها تصوير أحداث فيلم "الحمالة".

وأضافت لبنى بأن الناصري خيّرها في آخر رسالة صوتية له بين طي الخلاف الذي وقع بينهما أو الكشف عن صور وفيديوهات تظهرها في وضع لا يليق بها.

وقد حاولنا معرفة ردة فعل المخرج سعيد الناصري على كلام لبنى، لكن هاتفه كان مغلقاً طوال الوقت.

ويأتي هذا الخلاف بين لبنى والناصري تزامناً مع انطلاق عرض فيلم "الحمالة"، الذي لا يعد الفيلم الأول للناصري بل سبق وصوّر أعمالاً سينمائية أخرى حظيت بقبول جمهور القاعات السينمائية، ومن ضمنها فيلم "البانضية"، و"لد الدرب"، و"اللعب مع الذئاب"، و"سارة"، و"مروكي في باريس" وغيرها من الأعمال التي تفاعل معها الجمهور، ويتوقع الناصري ردة فعل الجمهور نفسها على فيلمه الجديد "الحمالة"، الذي يروي قصة شاب فقير يحاول كسب قوته اليومي وإعالة والدته المريضة بمرض الألزهايمر، في وقت لم يغب

عنها لحظة واحدة، وقام بتدبير عيشهما حتى لو اضظر أحياناً لللجوء إلى بيع المحرمات.

وحسب المخرج سعيد الناصري، فإن فيلم "حمالة" لا يخرج عن سياق جملة من أفلامه السابقة التي تتناول قضايا اجتماعية في قالب فكاهي، يراهن من خلالها على كوميديا الموقف مؤكداً بأن "حمالة" فيلم سيؤكد من جديد بأن لدينا جمهور ينبغي أن نحترم ذكاءه وثقافته

ونقدم له منتوجاً له قيمة فكرية وفنية ومعالجة سينمائية ذكية لكثير من قضاياه الاجتماعية التي يعيشها يومياً، على حد تعبير المنتج.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "حمالة"، الذي بدأ عرضه هذا الشهر في أول شهد إقبالاً كبيراً من طرف روّاد قاعات الفن السابع خصوصاً وأنه ضم مجموعة من وجوه التمثيل المخضرمة مثل: فضيلة بنموسى، وأمير علي، وأحمد الساكية، ولبنى أبيضار، وسعيد الناصري وآخرون..

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