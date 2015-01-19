16 جهة حكومية تتنافس لتحسين 4 خدمات مشتركة ضمن سباق بناة المدينة

خرج مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي و16 دائرة حكومية عن الإطار التقليدي في مناقشة التحديات وإيجاد الحلول وطرح المبادرات المبتكرة لتطوير الأداء الحكومي ..

وإسعاد المتعاملين من خلال بيئة تفاعلية محفزة لتوليد الأفكار ضمن سباق بناة المدينة المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية الذي أقيم في 9 ديسمبر 2014، وتهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية..

والارتقاء بمستوى هذه الخدمات من أجل توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتحفيز الفكر الإبداعي والمستقبلي لاختيار مبادرات مبتكرة من شأنها أن تساعد على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتسليط الضوء على جميع التحديات التي يواجهها المتعاملون وتوفير خدمات حكومية مشتركة جديدة لشرائح المجتمع..

بالإضافة إلى تحقيق رؤية القيادة السامية التي تطمح إلى الريادة في تقديم الخدمات الحكومية وصولاً إلى تحقيق السعادة لكل القاطنين والزائرين لإمارة دبي.وانطلق السباق أمس في سكاي دايف دبي بمشاركة أربعة فرق من 16 جهة حكومية بدبي لتوليد الأفكار المبتكرة في مجال تحسين الخدمات الحكومية المشتركة..

حيث يتبنى «سباق بناة المدينة» الأول تحسين أربع خدمات حكومية مشتركة وهي: خدمة الإسعاف الطارئ وخدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها وخدمات الموهوبين والمبدعين «خدمة جديدة»، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي أجواء استثنائية أضفى السباق روح الحماس والتحدي في توليد الأفكار المبتكرة وشملت أجندة اليوم الأول عرضاً للتحديات التي تواجهها الخدمات الأربع، وعرضاً لخرائط الخدمات التي تم رسمها من قبل الفرق المشاركة والتي تبين أهم النقاط التي يجب مناقشتها في كل خدمة، كما تم عرض اقتراحات المتعاملين من أجل الوصول إلى نتائج وحلول ومبادرات جديدة لإعادة تصميم الخدمة بما يحقق السعادة للمتعاملين.

الفريق الأصفر

وتم تقسيم الفرق الأربعة إلى أربع قاعات دائرية، بحسب لون كل فريق، حيث ناقش الفريق الأصفر والذي يضم 20 موظفاً من كل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومحاكم دبي...

بالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية خدمات الرعاية الاجتماعية، وناقش الفريق جميع الخدمات المقدمة من قبل كل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لفئات المستفيدين المختلفة، ودور محاكم دبي والجهات الأخرى في عملية تقديم هذه الخدمات. كما ناقش الفريق الأفكار المبدئية حول تحفيز القطاع الخاص لدعم المبادرات الاجتماعية ودور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم هذا التوجه.

الفريق الأحمر

وناقش الفريق الأحمر خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها، فقد ضم الفريق كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وسيناقش الفريق كل التحديات والسبل التي ستسهل العمل المشترك لتقديم خدمات التوصيلات الجديدة للمساكن وإعادة التوصيل والتوصيلات المؤقتة بالإضافة إلى خدمات الصيانة وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها.

الفريق الأخضر

ويتعاون الفريق الأخضر، لخدمة الإسعاف الطارئ الذي يشتمل على كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة بشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لمناقشة جميع التحديات المتعلقة بهذه الخدمة وسبل الخروج بمبادرات إبداعية من شأنها أن ترفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة بشكل قياسي لتحقيق نقلة نوعية في أداء هذه الخدمة.

الفريق الأزرق

فيما يعمل الفريق الأزرق والمعني بخدمات الموهوبين والمبدعين على إيجاد آلية عمل موحدة لرعاية هذه الفئة المهمة من المجتمع مما يمكن الجهات المشاركة في هذا الفريق من طرح خدمات جديدة ورائدة من شأنها أن تسهل من عملية تسليط الضوء على المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات..

وتسهل عملية احتضانهم ورعايتهم لتمكينهم في مجالات الإبداع المختلفة. ويشترك في هذا الفريق ممثلو كل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة دبي للثقافة والفنون ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ابتكار وإبداع

وقال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اعتاد أن يطلق فكرة جديدة في كل دورة من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وأطلق سموه في الدورة الأولى أجندة الرقم واحد وفي الدورة الثانية سباق بناة المدينة..

مشيراً إلى أن سموه اختار في هذا السباق 4 خدمات حكومية مشتركة من بين 12 خدمة عرضت على سموه قبل حفل الجائزة، ووجه سموه بالنظر إلى مستقبل الخدمات الحكومية والتوقع المستقبلي لتطلعات المتعاملين من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة استباقية تحاكي تطلعات وإسعاد عميل المستقبل.

وأضاف إن إطلاق سموه لمبادرة «سباق بناة المدينة» للمضي نحو المزيد من التفكير المستقبلي من خلال التحسين والابتكار والإبداع في توفير الخدمات الحكومية..

ولذا نتكاتف اليوم مع الجهات الحكومية وموظفيها ومراكز الخدمة لديها لترجمة هذه الرؤية والارتقاء بالخدمات الحكومية والحفاظ على مكانة الإمارة عالمياً، مولين ثقتنا في جهودكم بتوليد الأفكار الجديدة والمبتكرة والتعاون لطرح مبادرات استثنائية من شأنها تحسين تجربة المتعامل مع حكومة دبي.

وأشاد الشيباني بدور الجهات الحكومية وتعاونها الدائم في كل ما يخدم حكومة دبي ويجعلها حكومة استثنائية، كما شكر الفرق الأربعة المشاركة.

مدينة المستقبل

وقال نحن نبني في دبي مدينة المستقبل وعلينا أن نتوقع ماذا يريده الساكنون والأجيال المستقبلية التي تعيش في هذه المدينة، وماهية الخدمات التي يريدونها فكان سباق بناة المدينة خطوة استباقية في هذا الجانب كسرت الحواجز التقليدية في التفكير انسجاماً مع تنافسية دبي وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «إن التحديات نراها فرصاً وليست عوائق».

وأوضح الشيباني أن السباق يتضمن خطوات إجرائية لمدة ثلاثة أيام تناقش فيها الفرق التحديات للخدمات الحكومية الأربع المشتركة بين 16 جهة حكومية..

وطرح مبادرات وأفكار مبدعة لتحويل هذه التحديات إلى فرص لتحسين الخدمات الحكومية، وستقوم الدوائر المشاركة بتطبيق المبادرات بعد اعتمادها، وسوف يتم قياسها في أكتوبر المقبل، ويجب أن تفرز هذه المبادرات تحسناً في مستوى الخدمة وتقليلاً في التكلفة وفي الوقت وفي الخطوات الإجرائية للحصول على الخدمة، وبالتالي فإن العميل سيحصل على مردود جيد وسيتم قياسه.

مبادرات نوعية

قالت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي إن سباق بناة المدينة يركز على نوعية المبادرات التي ستتمخض عن هذا السباق وليس عددها، ونتوقع أن تكون هذه المبادرات بذرة جديدة لتطوير العمل الحكومي، مشيرة إلى أن مركز نموذج دبي وفر للفرق الأربعة بيئة تحفيزية لتحقيق أفضل النتائج..

وقدم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية خارطة لكل من الخدمات الأربع وإحصائيات عن الخدمات وحالة الخدمة الحالية ودور كل جهة حكومية مشاركة في تقديمها، إضافة إلى عرض مقترحات الجمهور من متعاملي الخدمات حول تحسينها والتحديات الراهنة.

وأضافت إن مخرجات بناة المدينة في اليوم الأخير من السباق سيتم فيه عرض المبادرات المقترحة وأهدافها والنتائج المرجوة منها ودور كل جهة فيها، لتبدأ بعد ذلك عملية تطبيق هذه المبادرات لتحقيق النقلة النوعية المرجوة في مستوى الخدمات المعنية بالتحسين.

كما سيتم تكريم أفضل فريق ضمن الفرق الأربعة المشاركة والذي حقق أفضل النتائج في تحسين خدمات سباق بناة المدينة، وذلك خلال الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية والذي سيقام في شهر ديسمبر من عام 2015.

وأشارت إلى أن المركز طلب من الفرق بشأن المبادرات التي تحتاج إلى وقت طويل أن يتم تقسيمها على مراحل، متوقعة أن يقدم كل فريق من الفرق الأربعة من 4 إلى 5 مبادرات استراتيجية، مشيرة إلى أن جميع الفرق تضم عناصر مؤهلة لاتخاذ القرارات بنفسها.

استثمار

وأوضحت أن إمارة دبي دائماً تستثمر فيما يحتاجه المتعامل، وأن المبادرة النوعية التي تحتاج إلى صرف وتسهم في تحقيق المصلحة العامة سيقوم المركز بدعمها.

ولفتت إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عندما أطلق سباق بناة المدينة وجه بإيجاد حلول للتحديات وتجاوزها ومواجهة كل الصعوبات بمبادرات مبدعة ومبتكرة لتحقيق إسعاد المتعاملين.

وذكرت أنه سيتم تصفية المبادرات التي سيتم طرحها وإدخالها في امتحان يتضمن 6 مبادئ يجب أن تحققها وفقاً لنهج مركز نموذج دبي، مشيرة إلى أن السباق سوف يكون سنوياً وفي كل مرة يتم اختيار مجموعة من الخدمات لتحسينها وتطوير الأداء الحكومي.

تحديات

وحول التحديات التي واجهت المركز في التحضير لهذا السباق أوضحت السويدي أن مركز نموذج دبي في أقل من شهر قام بجميع التحضيرات اللازمة لإظهار هذا السباق التفاعل بهذه الصورة الإيجابية من خلال عمل متواصل وجهد كبير..

فبعد إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سباق بناة المدينة على الفور قام المركز بالبناء على الخدمات الموجودة ورسم خرائط للخدمة توضح وضعها الحالي والتحديات التي تتضمنها ومقارنات عالمية، وذلك من خلال الجهات الحكومية والاجتماع مع المتعاملين المتأثرين بالخدمة وعقد ورش عمل للجهات المعنية الأخرى، ورسم خرائط للخدمة والاطلاع على الاقتراحات والشكاوى من خلال نظام الاقتراحات والشكاوى الموحد في دبي.

وقالت: «لن ينتهي دور أي منا في هذا التجمع، بل إنها مرحلة البداية لتطبيق المبادرات وجعلها واقعاً ملموساً بما يخدم المتعامل ويساهم بشكل أساسي في إسعاده. نحن نلتقي اليوم بكل شفافية لمناقشة الخدمات المشتركة والتي تمس كل فرد منا. نحن جميعاً نبني للمدينة، لأطفالنا، ولكل من هم حولنا وهذا يتطلب منا التعاون للوصول للهدف المنشود».

خدمات مشتركة

وتتضمن الخدمات الحكومية المشتركة في سباق بناة المدينة خدمة الإسعاف الطارئ: الاستجابة السريعة للحالات الطارئة لإنقاذ المصابين باستخدام أحدث التقنيات، وخدمات الرعاية الاجتماعية: دعم المحتاجين للرعاية الاجتماعية من شرائح المجتمع المختلفة من نساء وأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة حسب احتياجاتهم من خلال التمكين والدمج وتوفير الحماية والإيواء والرعاية والتأهيل والاستشارات.

وخدمات الموهوبين والمبدعين: اكتشاف ورعاية ودعم أصحاب المواهب باختلاف أنواعها من فئات المجتمع المختلفة، وخدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة.

Ⅶ الفريق الأحمر يناقش خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة المتعلقة بها

Ⅶ الفريق الأصفر يبحث تحديات خدمات الرعاية الاجتماعية

Ⅶ الفريق الأخضر يستعرض آليات تطوير خدمة الإسعاف الطارئ

Ⅶ الفريق الأزرق يناقش آلية عمل موحدة لرعاية خدمات الموهوبين والمبدعين

رحلة البحث عن الكنز

تخلل اليوم الأول من سباق بناة المدينة شرح التفاصيل لرحلة البحث عن الكنز ضمن الفرق الأربعة المشاركة، حيث ستقوم الفرق وعلى شكل مجموعات بالتوجه لوجهات عدة من معالم دبي والبحث عن السؤال الذي سيوصلهم للمعلم الذي يليه، وتدور الأسئلة حول الخدمات الحكومية الأربع ..

بالإضافة إلى أسئلة حول برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. وأقيمت رحلة البحث عن الكنز بهدف تشجيع الفرق على التعاون والتواصل بما يفيدهم في مواصلة التحدي بين الفرق الأربعة، وسيتم في اليوم الأخير الإعلان عن الفريق الفائز والذي سيحصل على أكبر عدد من النقاط خلال الأيام الثلاثة.

تنافسية

قال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي إنه تم العمل لمدة سنتين على كتالوج الخدمات الحكومية في دبي والتي يتضمن أكثر من 200 خدمة، ولدينا مؤشرات أداء لكل خدمة، ومؤشرات أداء لخطة دبي 2021، وهي مؤشرات غير تقليدية وتركز على التنافسية العالمية، ونعمل مع مجلس الإمارات للتنافسية بشكل وثيق لتطوير أداء الإمارات.

محاكاة

طلب مركز نموذج دبي من العناصر المشاركة في الفرق الجماعية للخدمات الحكومية الأربع المشتركة الذين يبنون مدينة المستقبل وضع صور أبنائهم لتكون محاكاة واقعية لخدمات المستقبل التي يرغب فيها المتعاملون، وحرص المركز على وضع لوحات في الغرفة المخصصة لكل فريق يوجد فيها عرض لخرائط الخدمات التي تم رسمها من قبل الفرق المشاركة.

الفرق تناقش التحديات لتحقيق نقلات نوعية في الخدمات

قالت الدكتورة حصة بن مسعود مديرة إدارة الاستراتيجية في هيئة دبي للثقافة والفنون إن الفريق الأزرق يناقش خدمات الموهوبين والمبدعين.

خدمات جديدة

وتم خلال اللقاء أمس طرح أفكار مبدعة في هذا المجال تتعلق بالنظرة المستقبلية لهذه الخدمات، حيث نطمح من خلالها إلى التركيز على أن يكون التفكير الذي يخدم هذه الفئة هدف إنساني عالمي.

وأضافت إن سباق بناة المدينة مبادرة مبدعة خرجت عن الإطار التقليدي في التفكير لتحسين الخدمات الحكومية، وحملت في طياتها سمة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية للعمل الحالي والمستقبلي من خلال بيئة تفاعلية وتشاركية للوصول إلى مخرجات متميزة في تحسين الأداء الحكومي.

بدوره قال مهند سعيد مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع إن الفريق الأصفر يعمل على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية مثل خدمات كبار السن وذوي الإعاقة والاستشارات الأسرية وخدمات حماية الأطفال، ومناقشة التحديات التي تواجهها وخلق أفكار إبداعية ومبادرات جديدة لتحسين هذه الخدمات من خلال جعل جميع هذه الخدمات في إمارة دبي تسعد المتعاملين.

وأضاف إن أهم التحديات التي تواجهنا في هذه الخدمات تتمثل في تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات والتكامل بين الدوائر الحكومية لتقليل مراجعات العملاء لهذه الدوائر، معتبراً أن خدمات الرعاية الاجتماعية تحد كبير لجميع شرائح المجتمع.

وإلى جانب ذلك فإن تحديات أخرى يتم مناقشتها مثل التسهيلات المقدمة للمراجعين وإنجاز الخدمات من خلال نافذة واحدة.

بدوره قال الرائد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني مدير إدارة خدمة المتعاملين في الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي إن الفريق الأخضر يناقش تحديات خدمة الإسعاف الطارئ..

وأهم تحد نواجهه يتعلق بزمن الاستجابة للإسعاف ونقل المريض بأسرع وقت ممكن وهذا بدوره يؤثر على إنقاذ حياة المريض، إلى جانب ذلك مدى سلاسة الطرقات وعدم ازدحامها أثناء نقل المريض وأهمية أن تصل جميع المعلومات عن المريض إلى أقسام الطوارئ قبل وصوله.

وأضاف إننا نتعامل في دبي مع أكثر من 203 جنسيات تحمل ثقافات متنوعة وهناك تحدٍ في هذا الجانب يتعلق بالجانب التوعوي وعدم طلب الإسعاف إلا عند الحالة التي تستدعي ذلك..

وهناك الكثير ممن يطلبون سيارة الإسعاف وحالاتهم لا تتطلب هذا الأمر، منوهاً أن ثمة حلولاً سيقيمون بطرحها مثل تخصيص مسارات خاصة لسيارات الإسعاف وربط هذه السيارات مع الإشارات الضوئية، وزيادة دوريات الإسعاف وهذه الحلول تحتاج إلى دراسة ووضع مبادرات يمكن تطبيقها وتسهم في تحسين الخدمات الحكومية.

روح الفريق

عبد الله عبد الرحمن عبد الله مدير إدارة التميز في بلدية دبي قال إن الفريق الأحمر يناقش تطوير خدمات الكهرباء والمياه وشهادات عدم الممانعة لمتعلقة بها...

مشيراً إلى أن حياة المتعاملين تستدعي العمل بروح الفريق الواحد من جميع دوائر حكومة دبي لإسعادهم وتلبية تطلعاتهم، واليوم كانت جلسة تعارف بين أعضاء الفريق الذي يتضمن عناصر من أربع جهات حكومية، وأمامنا تحديات كبيرة في اكسبو 2020 وخطة دبي 2021، لتحقيق غاية سعادة المتعاملين الذين ينتظرون منا الكثير، وأهم تحدٍ هنا هو التنازل عن العمل المؤسسي الفردي والعمل بروح الفريق الواحد وأن نقدم خدماتنا من خلال نافذة واحدة بكل سهولة ومن دون تعقيدات..

ومن خلال جمع التطبيقات في تطبيق واحد، يسهم في اختصار الوقت، فضلاً عن ذلك نحتاج إلى تغيرات في بعض التشريعات المتعلقة بإنجاز المعاملات لمواكبة الواقع، فبعض التشريعات محددة على سبيل المثال في 14 يوماً وهذا بدوره يطلب تغييراً، كذلك الأمر التداخل في تقديم الخدمة في بعض الأعمال وتقديمها من أكثر من جهة حكومية.

متابعة وتنفيذ

حرصاً من مركز نموذج دبي على تنفيذ هذه المبادرات وتحويلها لواقع ملموس، سيقوم ممثلو المركز بالعمل عن قرب مع الفرق المشاركة ووضع خطة عمل واضحة لكل مبادرة مقترحة ومن ثم تنفيذها قبل نهاية العام، وسيتم تكريم الفريق الفائز بأفضل المبادرات في الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في ديسمبر 2015. وللمزيد من المعلومات الحصرية يرجى متابعة القنوات الخاصة بمركز نموذج دبي على وسائل التواصل الاجتماعي.