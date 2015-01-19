دبي تجاوزت تطبيق الممارســات العالمية إلى صياغتها

أكد مديرو دوائر حكومية في دبي أن إمارة دبي تجاوزت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مرحلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لتنتقل بكل عزيمة وثقة إلى مرحلة صياغة هذه الممارسات من خلال فتح آفاق الإبداع أمام قياداتها الحكومية وموظفيها للمساهمة في عملية التطوير المستدامة في كل القطاعات الخدمية.

وأشاروا إلى أن مبادرة سباق »بناة المدينة«، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات من أجل توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة في سباق بناة المدينة والتعاون مع زملائهم من الجهات الحكومية الأخرى للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير والممارسات المعهودة والتي تتنافس مع شبيهاتها من الدول العالمية.

بداية قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، »نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على إطلاق هذه المبادرة النوعية.

والثقة التي أولاها لدائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية بإمارة دبي بشأن تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية التي تعني بشؤون الأفراد على الصعيد الاجتماعي والإنساني من ناحية، وتعزز من مكانة إمارة دبي كأكثر المدن مساهمة في طرح المبادرات المجتمعية على جميع الأصعدة. ونحن فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المجتمعية..

حيث نسعى إلى رفع مستوى كفاءة الإنسان، والتشجيع على اقتراح المبادرات التنافسية في هذا المجال الإنساني، والفعاليات وتنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى دعم المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع الخارجي«. وأضاف تم اختيار نخبة من موظفي اقتصادية دبي ومؤسساتها في المبادرة إيماناً منا بدورهم الفعال في تنفيذ رؤية القيادة الحكمية، وبذلهم الجهود للخروج بأفكار هادفة..

ومجموعة من المقترحات والحلول التي تسهم بالتعاون مع زملائهم من الجهات الحكومية الأخرى للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير والممارسات المعهودة والتي تتنافس مع شبيهاتها من الدول العالمية.

تكامل وترابط

من جانبه قال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: »عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار تنفيذ خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في سباق »بناة المدينة«،، للمساهمة في توفير البيئة اللازمة للجهات الحكومية للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للخدمات المشتركة، إيماناً منا بأهمية التكامل والترابط بين مختلف الجهات الحكومية«.

وأضاف: »تسير حكومة دبي بخطوات حثيثة للوصول إلى خدمات حكومية مترابطة متكاملة، تسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وزيادة مستويات رضاهم وسعادتهم، فالتكامل بين الجهات الحكومية سيسهم في اختصار الوقت والجهد..

حيث لا يضطر المتعامل لزيارة أكثر من جهة حكومية لإنهاء المعاملات التي تحتاج إلى إجراءات في أكثر من جهة حكومية، فالمعلومات المشتركة يتم تبادلها بين الجهات الحكومية بكل سهولة وكفاءة.

ونؤمن في هيئة كهرباء ومياه دبي بأهمية العمل كفريق واحد، ويسعدنا المشاركة مع فرق العمل في كل من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتطوير خدمات مشتركة تسهم في بناء »دبي الذكية«، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى في العالم«.

تجربة استثنائية

هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي قال: »نحن سعداء لمشاركتنا في هذه المبادرة التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، والإرتقاء بمستوى هذه الخدمات من أجل توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، فنحن في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي نسعى دائماً لتطوير خدماتنا وأسلوب عملنا، من أجل تحسين مستوى الكفاءة..

وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية دبي السياحية 2020، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن أجل استقطاب 20 مليون زائر سنوياً عام 2020 نسعى إلى تعزيز تجربة الزوار وتوفير وسائل الترفيه والراحة التي تجعل هذه الزيارة تجربة لا تُنسى، من خلال توحيد الجهود مع شركائنا من الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى..

والقطاع الخاص لإيجاد منصة موحدة تسهم في توفير حلول فعّالة وتحسين الخدمات بطريقة مبتكرة. إننا فخورون باختيارنا للعمل مع المؤسسات الأخرى وايجاد حلول إبداعية لدعم الكفاءات والمواهب«.

مبادرات مبتكرة

من جانبه قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق سباق »بناة المدينة« الذي يتبنى طريقة عمل جديدة توفر للجهات الحكومية في دبي البيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية. و

أضاف أن شرطة دبي تضع كل إمكاناتها المتاحة، وتوجه كل إداراتها ومراكزها لاختيار كوادرها البشرية للمشاركة في هذه السباق الذي يتيح صنع خدمات حكومية جديدة لجميع شرائح المجتمع..

ويتيح الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية العمل الجماعي وحريصه على المشاركة الايجابية في فرق العمل التي تضم مختلف الدوائر الحكومية المشتركة في تقديم الخدمات..

وأوضح اللواء المزينة أن مشاركة شرطة دبي في »خدمة الإسعاف الطارئ«، يعد استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدائرة من خلال الشراكات الفاعله مع بقية دوائر الحكومة وما ترتب على ذلك من تميزها في تطوير وتحسين الخدمات المشتركة ما أدى إلى الفوز أخيراً في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بجوائز عديدة.

وذكر أنه القيادة العامة لشرطة دبي قامت باختيار اعضاء الفريق بعناية فائقة لتضمن وجود الاشخاص المعنيين من كل الاختصاصات ذات الصلة بخدمة الاسعاف الطارئ الامر الذي سينعكس بلا شك على نوعية المبادرات التطويرية والتي سنحرص على ان تكون اضافة حيويه للخدمات المراد تحسينها ما يتناسب مع رؤية حكومة دبي.

سعادة المجتمع

وقال الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: »بداية نتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاقه هذا السباق الذي سيحقق التكامل بين الجهات الحكومية لابتكار خدمات حكومية جديدة تحقق السعادة للمجتمع..

وتأتي مشاركتنا في هذا السباق ضمن محور تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية تأكيداً لالتزامنا نحو تطوير الخدمات المشتركة بفكر إيجابي يعزز العمل المشترك بين الجهات الحكومية ويدعم الجهود الجماعية الإيجابية التي من شأنها أن تحقق رؤى المستقبل، وكلنا سنعمل يداً بيد لتحقيق سعادة الفرد والمجتمع«.

واقع ملموس

وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن الهدف الذي تسعى إليه دبي دائماً بأن تكون حكومتها واحدة من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021 ليس شعاراً أو مجرد أمنيات، بل هو واقع ملموس يعمل الجميع في تناغم وتعاون على تحقيقه بكل جهد تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..

وأن مبادرة »بناة المدينة« هو تجسيد لهذه الجهود على أرض الواقع. ونشكر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذه المبادرة المهمة والمبدعة والتي لا تصدر إلا عن قائد مُلهم ومبدع..

حيث ستسهم بشكل كبير في صقل خطط عملية، وقابلة للتطبيق، لتقديم أفضل مستويات الخدمة لجميع المتعاملين وتحقيق سعادتهم.وأشارت البسطي إلى أن دبي تجاوزت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مرحلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لتنتقل بكل عزيمة وثقة إلى مرحلة صياغة هذه الممارسات من خلال فتح آفاق الإبداع أمام قياداتها الحكومية وموظفيها للمساهمة في عملية التطوير المستدامة في جميع القطاعات الخدمية.

جودة الحياة

بدوره أكد خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الهيئة في خدمات الرعاية الاجتماعية في سباق »بناة المدينة«..

وقال: »تغطي الخدمات التي تم اقتراحها ليتم التنافس حولها في السباق عدداً من أكثر الخدمات حيوية وأهمية في تطوير نمط الحياة والتسهيلات المقدمة للمتعاملين في إمارة دبي، وهو نوع جديد جداً من السباقات والتنافسات، حيث يتم التنافس فيه على تحسين جودة حياة الإنسان وهو أرقى أنواع التنافسات والسباقات«.

إسعاد الناس

من جهته قال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مبادرة »سباق بناة المدينة« ليس بالغريب على ما تعودنا عليه من قادتنا، فكل مبادرة يتم إطلاقها لها غاية سامية في تحقيق الأفضل للمجتمع والإمارة، ونحن على يقين بأن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع الجهات الحكومية في الإمارة ..

والتي تمثل قطاع تقديم الخدمات الطارئة له أثر كبير في إضافة قيمة ملموسة للمتعامل عند تلقيه للخدمة، وهذا ما نصبو للوصول إليه وهو إسعاد الناس من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأساليب ابداعية وابتكارية نخطف بها إعجاب العالم ونرضي بها طموحنا في المقام الأول لتقديم خدمات إسعافية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال توظيف الخبرات الميدانية والتكنولوجيا الحديثة والإبداع.

فريق واحد

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: »تم اختيار خمسة من نخبة موظفي المؤسسة..

وذلك إيماناً منا بدورهم الفعال في تطوير خدمات الموهوبين والمبدعين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بإمارة دبي، وسنعمل على نهج الفريق الواحد للخروج بمجموعة متنوعة من الأفكار الهادفة، والمقترحات والحلول التي تسهم في الارتقاء بمفهوم الابداع وتدشين الخدمات التي ستخدم شريحة واسعة من المتعاملين«.

راشد المطروشي: نحرص على أن نكون في مقدمة " بُناة المدينة"

قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، نحرص على أن نكون في مقدمة »بُناة المدينة«..

ومنذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع تحويل دبي إلى »مدينة ذكية« بما يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة وتوفير الانترنت عالي السرعة لكل السكان في الأماكن العامة وتوزيع أجهزة استشعار في كل مكان لتوفير معلومات وخدمات حية تستهدف الانتقال لنوعية حياة جديدة لجميع سكان وزوار إمارة دبي..

ونحن نتسابق مع الزمن في عملنا الحثيث لتحقيق (دفاع مدني ذكي لمدينة ذكية)، من خلال العمل مع الشركاء كفريق عمل واحد، وفق مذكرات تفاهم واتفاقيات عمل، وفي كل تلك المذكرات وغيرها من الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ونحرص على أن نكون في مقدمة (بُناة المدينة)، من خلال المبادرات المشتركة التي ترسخ نمطاً جديداً للحياة يُسعد الناس.

عبدالله الكرم: السباق يعزز من المشاركة الإيجابية بين الجهات الحكومية

قال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن إطلاق »سباق بناة المدينة« يعزز من المشاركة الإيجابية بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات مبتكرة تحقق سعادة المتعاملين من كل شرائح المجتمع.

وأضاف الكرم أن السباق يعد منصة لتشجيع ودعم الجهات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة ومبادرات مبدعة تتماشى مع تطلعات إمارة دبي، لافتاً إلى أن مشاركة فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمن مبادرة تطوير خدمات الموهوبين والمبدعين بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب العملية والتي من شأنها أن ترتقي بالخدمات الحالية إلى مستويات تسهم في تحقيق السعادة.