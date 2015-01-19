ألونسو: الآن أستطيع أن أقول، انتقالي لبايرن خطوة كبيرة

مدريد، (إفي): أكد لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الإسباني تشابي ألونسو اليوم أن انتقاله للنادي البافاري قادما من ريال مدريد كان يعتبر بمثابة "خطوة كبيرة" في مسيرته.

وقال ألونسو في تصريحات لموقع النادي "لقد انتقلت هنا لاكتساب خبرات جديدة والتعرف على الدوري الألماني ونادي مهم للغاية مثل بايرن، الآن يمكنني القول إنها كانت خطوة كبيرة في مسيرتي".

وعقب مروره بتجربة التوقف الشتوي لأول مرة في مسيرته بعد الانتقال للدوري الألماني، صرح "اراحة الجسد والعقل ساهمت في تجديد حيويتي للمرحلة الحاسمة بالموسم".

وأضاف اللاعب "أتدرب بقوة مثل باقي الفريق لأكون في أفضل حالاتي ومساعدة الفريق، أرغب في أن أكون جاهزا لكل المبارايات الهامة في النصف الثاني من الموسم لأن أهدافنا كبيرة للغاية".

وعن طبيعة الدور الذي يلعبه مع النادي الألماني أكمل "حينما تكون في وسط الملعب، لا يمكنك الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل بين قدميك بل أن تمرر بسرعة وكثيرا لزملائك، هذا هو ما أحاول القيام به دائما".