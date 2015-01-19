راكيتيتش: برشلونة فريق متحد .. ولا توجد مشاكل

لاكورونيا، (إفي): أعرب لاعب برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش عن رضاه عقب الفوز اليوم في الليجا على ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف نظيفة في ملعب ريازور.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة "تحسنا كثيرا في الأسابيع الأخيرة، يجب علينا الاستمرار بنفس الطريقة، طريقة عمل الفريق شيء جيد للغاية، اذا ما سرنا على نفس المنوال سنحقق أشياء هامة".

وتابع راكيتيتش "لم توجد أي شكوك، الفريق متحد للغاية، نحن عائلة كبيرة ونكافح من أجل تحقيق نفس الشيء، القادم سيكون أصعب وعلينا الاستعداد بصورة جيدة".

وأردف اللاعب الكرواتي نحن 23 أو 24 لاعبا، الجميع يتنافس من أجل المشاركة، نثق في أفكار المدرب، علينا الاستمرار لأن الفريق قوي للغاية".