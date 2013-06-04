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"فكر وكل ووفر".. مبادرة لتوفير الطعام بالبحر الأحمر

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"فكر وكل ووفر".. مبادرة لتوفير الطعام بالبحر الأحمر "فكر وكل ووفر".. مبادرة لتوفير الطعام بالبحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 11 دقيقة

في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي بمحافظة البحر الأحمر، تنظم إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة مبادرة لتوفير الطعام وذلك تحت شعار يوم البيئة العالمي لعام 2013 "فكر. كل .وفر".

وتهدف الحملة إلى تغيير سلوكيات المستهلكين وتجار تجزئة الأغذية، ما يؤدي إلى التخفيض الهائل من كمية 1.3 مليار طن من الطعام المفقود أو المهدور حسب حملة عالمية جديدة لتخفيض هدر الطعام تم تدشينها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو).

وتأتي الحملة ضمن السلسة الغذائية لإنتاج واستهلاك الطعام لدعم مبادرة وفرالطعام الهادف إلى تخفيض فقدان وهدر الطعام، وتستهدف المبادرة الجديدة بوجه خاص الإقلال من الطعام المهدور من قبل المستهلكين وتجار التجزئة وقطاع الضيافة.

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