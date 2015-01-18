وكيل وزارة التعليم بالغربية : بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين المدارس

قال أحمد فكري وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن بالمحافظة،لتأمين كافة المدارس والمنشآت التعليمية ، حفاظا على المال العام وأرواح التلاميذ والعاملين.

وشدد فكري خلال جولة تفقدية قام بها اليوم بلجان امتحانات الشهادة الابتدائية بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بإدارة غرب طنطا التعليمية ، على توفير مناخ هادئ للطلاب، ومراعاة الدقة أثناء عملية تصحيح الإجابات ورصد ومراجعة الدرجات ، وعدم السماح بالسيارات أو الموتوسيكلات بالتواجد داخل اللجنة أو حولها، مراعاة لإجراءات التأمين.

وتفقد وكيل الوزارة المصنوعات الخشبية ، المنتجة من الأخشاب التالفة التي ترد من الإدارات التعليمية ، لمدرسة عمرو بن العاص والمتمثلة في كراسي لرياض الأطفال ، وبعض أنواع المقاعد والسلالم الخشبية، والتي سيتم طرحها في السوق والاستفادة بعائدها في تنمية المدرسة.

أ ش أ