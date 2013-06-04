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صيادو "مطوبس" يحتجون على قرار محافظ كفرالشيخ بتأجيل إزالة سدود "البرلس"

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صيادو "مطوبس" يحتجون على قرار محافظ كفرالشيخ بتأجيل إزالة سدود "البرلس" صيادو "مطوبس" يحتجون على قرار محافظ كفرالشيخ بتأجيل إزالة سدود "البرلس"
المحتجون يتهمون الحسيني بمجاملة عضو بـ"الجماعة" يعتدي على مساحات في البحيرة

كتب : كرم القرشى منذ 10 دقائق

نظم عدد من صيادي قرى منية المرشد، كوم دميس، برمبال، وحيش، الشال، والروس بمركز مطوبس بكفرالشيخ، وقفة احتجاجية اليوم، أمام قنال برمبال بقرية منية المرشد، وعلى رافد الطريق الدولى كفر الشيخ – مطوبس "تحت الإنشاء"، احتجاجا على قرار المهندس سعد الحسينى، محافظ كفرالشيخ، بتأجيل إزالة سدود بحيرة البرلس.

واتهم المحتجون المحافظ بتأجيل إزالتها مجاملة لأحد أعضاء الجماعة الذى يتعدى على مساحات شاسعة بالبحيرة. وطالب الصيادون بالقبض على أصحاب اللنشات السريعة ذات المحركات العملاقة، والمقدر عددها بنحو 478، والتى تصطاد الأسماك صغيرة الحجم "الزريعة"، ويستخدمونها بعد تجفيفها فى صناعة علف الأسماك والدواجن، ولم تتمكن القوات من القبض سوى على ثلاث لنشات فقط.

وقال مجدى مرعى، رئيس الاتحاد العام للصيادين بمطوبس، إن الصيادين غاضبين بسبب تأجيل إزالة السدود والحوش، ويطالبون باستكمال تطهير البحيرة والقبض على اللنشات المخالفة.

وانتقل إلى الصيادين اللواء أسامة متولى، مدير أمن كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، لمحاولة تهدئتهم وطمأنتهم.

وكانت مديرية أمن كفرالشيخ بدأت فى حملة مكبرة، بقيادة اللواء أسامة متولى، مدير أمن كفرالشيخ، والعميد أمجد عبدالفتاح، مدير المباحث الجنائية، بإزالة التعديات والسدود والمخالفات والحوش والتحاويط وضبط ومصادرة اللنشات التى تعمل بالوقود، والتى تقضى على الزريعة الصغيرة ببحيرة البرلس، منذ السبت الماضى وتمكنت الحملة من إزالة مخالفات واستعادة مسطحات للبحيرة بمساحة تصل إلى 200 فدان.

كما طالب الصيادون بتطهير وفتح بوغاز قنال برمبال، الذى يربط البحيرة بالبحر المتوسط عبر فرع النيل برشيد، والذى يغذى البحيرة بأسماك البورى الطوبار والحنشان، الدنيس، ويقضى على ورد النيل بها.

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