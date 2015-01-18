مطار الأقصر يجري تدريبات لأجهزته على سيناريو انحراف طائرة ركاب عن مسارها‎

قال اللواء طيار هشام الحسينى، مدير مطار الاقصر الدولى، ان سلطات المطار أجرت تدريب كامل، اليوم الاحد، علي سيناريو انحراف طائرة ركاب عن مسارها اثناء هبوطها واشتعال احد أجنحتها وذلك بمشاركة إدارات الصحة والاسعاف والمطافي والامن وعمليات المحافظة وممثلي الشركة المصرية للمطارات وممثل عن سلطة الطيران المدني.

وأكد الحسيني علي تم اجراء التدريب الموسع بقيادته ومشاركة جميع الجهات العاملة بالمطار وتم عمل تقيم للعملية بعد التدريب استعداد لتجربة الطوارئ الكبير التي ستجري في فبراير المقبل .

وشدد مدير مطار الاقصر علي أن الجميع أشادالجميع بجدية التدريب والمستوی العالي للوصول الی اعلی درجات الكفاءة والحرفية بالتركيز علی نقاط القوة وتلافي الملاحظات مستقبلا .

ويتضمن السيناريو الذي سيجري تنفيذه في شهر فبراير القادم هبوط طائرة محملة بالركاب وانحرافها عن مسارها واصطدامها واشتعال احد أجنحتها حيث يصل رجال الإطفاء فى وقت 2.5 دقيقة للسيطرة السريعة على الحريق والتصدي له ثم يتم عمل منطقة تجميع و ثلاث خيام خيمة للحالات الحرجية – خيمة للحالات المتوسطة – خيمة لتجميع الجثث وذلك فى خلال خمس دقائق ويتم نقل المصابين والجثث بمعرفة الإنقاذ المدني والحماية المدنية ، وفى خلال ربع ساعة يقوم المركز الاعلامى بعمل اول بيان عن الحادث والرد على أسئلة الإعلاميين.