مخرجون ونجوم أهدتهم فاتن حمامة للشاشة

كتب| مصطفى حمزة

لم يكن من قبيل المجاملة ولا لعبت الصدفة دورها فى جدارة فاتن حمامة بلقبها الأشهر “سيدة الشاشة العربية”،فالى جانب اختيار18فيلم من أعمالها ضمن قائمة ضمت أهم150فيلم فى تاريخ السينما المصرية، هناك ايضا مساهمتها فى فتح الطريق أما م رموزا فنية أثرت الساحة بأعمالها.

وعلى الرغم من ان يوسف شاهين لم يكن يتجاوز عامه الرابع والعشرين عام 1950، رحبت فاتن حمامة بالمشاركة بأول أفلامة “بابا أمين”، وحسين رياض وكمال الشناوي وماري منيبوفريد شوقي وهند رستم.

ومع فاتن حمامة قدم ايضا المخرج كمال الشيخ وكان من نصيب فاتن ان تعلب دورا محوريا فى دخول أهم شركاء مشوارها للمجال الفنى ،فبسبب اعتراضها على مشاركة شكري سرحان البطولة معها في فيلم “صراع في الوادي” ،إضطر المخرج يوسف شاهين لعرض الدور على صديقه وزميل دراسته عمر الشريف حيث كان الشريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالإسكندرية، وكان عمر الشريف في ذلك الوقت قد تخرج من الكلية ويعمل في شركات والده بتجارة الخشب فوافقت على الممثل الشاب، وأثناء تصوير هذا الفيلم حدث الطلاق بينها وزوجها عز الدين ذو الفقار. كانت مشهورة برفضها أي مشهد أو لقطة فيها قبلة ولكن سيناريو الفيلم “صراع في الوادي” كان يحتوي على قبلة بين البطلين، ووسط دهشة الجميع وافقت على اللقطة. بعد الفيلم أشهر عمر الشريف إسلامه وتزوج منها واستمر زواجهما إلى عام 19741952 فيلمه الاول “المنزل رقم

13″،وشارك فى بطولته عماد حمدى ،محمود المليجى،لولا صدقى ،فردوس محمد،وسراج منير.

ورغم ان الصدفة لعبت دورا كبيرا عام 1955 فى الظهور الفنى الأول للفنان أحمد رمزى فى فيلم “أيامنا الحلوة”،حيث رشح للعمل بعد ماهدة مخرجة حلمى حليم لة بالصدفه في صالة البلياردو ،إلأ أن فاتن حمامة كانت شريكة البطولة مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ.

وفى عام 1979 تراجع رمزى عن إعتزاله الفنى ،بسبب طلب فاتن حمامة

منه أن يشاركها بطولة سباعية “حكاية ورا كل باب”،وكرر الأمر نفسه عام 2000 عندما وافق على المشاركة معها فى مسلسل “وجه القمر”،وكان العمل نفسه هو أولى التجارب الدرامية على شاشة التليفزيون للمخرج السينمائى عادل الأعصر، وشهد كذلك إكتشاف “فاتن حمامة ” للوجوة الجديدة وقتها نيللى كريم،أحمد الفيشاوى، غادة عادل.

> وعقب النجاح الذى حققه عام 1976 مسلسل “أفواة وأرانب” إذاعيا،أتفقت فاتن مع مؤلفه سمير عبد العظيم والمخرج هنرى بركات على تحويله لفيلم سينمائى، ومن خلاله كان الظهور القوى لكل من محسن محى الدين وأحمد سلامة ،بالإضا فة للممثلة وقتها والمخرجة فيما بعد إيناس الدغيدى،حيث أدت شخصية “نهى ” خطيبة “محمود مالك المزرعة التى عملت بها نعمة”،وادى دوره الفنان محمود ياسين.

> عام 1972 حققت فاتن حمامة أمنية”هشام ” نجل صديقها اللاعب الشهير صالح سليم، بعد ان قال لها بعفوية ما تاخدونى معاكم فى اى حاجة يا طنط”، وبالفعل أختارته ليقوم بدور أبنها المراهق فى فيلم” إمبراطورية ميم” من إخراج حسين كمال.