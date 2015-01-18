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بالفيديو - صالح جمعة يصنع هدفا لناسيونال في أول مباراة بعد العودة

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بالفيديو - صالح جمعة يصنع هدفا لناسيونال في أول مباراة بعد العودة بالفيديو - صالح جمعة يصنع هدفا لناسيونال في أول مباراة بعد العودة

صنع صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدفا لفريقه في أول مباراة يلعبها بعد العودة من الإيقاف، وذلك أمام باسوش فيريرا يوم الأحد.

وحل ناسيونال ضيفا على باسوش فيريرا ضمن الجولة 17 من الدوري البرتغالي.

ولعب جمعة أساسيا في مركز صانع الألعاب أمام زميله علي غزال لاعب الوسط المدافع.

ومرر لاعب إنبي المعار عرضية حريرية لزميله لوكاس جواو غير المراقب ليسجل هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 41.

وكان جمعة قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة بنفيكا ضمن الجولة 14، فغاب عن مباراة فيتوريا جيماريش في الدوري، ولقاء موريرنسي في كأس الدوري البرتغالي.

شاهد - الهدف

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فيديو اليوم السابع

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