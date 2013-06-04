قيادى عمالى: المؤتمر الأفريقى لن يقرب بين مصر والدول الأفريقية

قال عادل زكريا، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن المؤتمر الأفريقى لتوحيد العمل النقابى، والذى دعا لعقده ناجى رشاد، عضو الاتحاد العام لعمال مصر، لن يساعد فى تقريب مصر والدول الأفريقية، موضحاً أن الهدف الأساسى من الدعوة لهذا المؤتمر هو مواجهة الاتحاد الدولى للنقابات.

وأوضح "زكريا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اتحاد عمال مصر الحكومى يسعى لتكوين تكتل عربى فى مواجهة رفض الاتحاد الدولى، خاصة بعدما أصبح اتحاد عمال مصر الديمقراطى عضواً فى الاتحاد الدولى.

وفيما يتعلق بمؤتمر العمل المزمع عقده غداً فى جينيف بسويسرا، أكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الدار أرسلت التقارير الخاصة بالعمل مع ممثلى الاتحادات المستقلة لعرض وجهة نظرها، مشيراً إلى أن الاتحادات المستقلة للعمال أبدت اعتراضها لنسبة التمثيل فى الوفد المشارك وانتماء أغلبهم للنظام السابق.