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السيسى:نمر بظرف استثنائي ومعايير الأوربيين ظالمة لظروفنا ..والمصالحة في يد الشعب

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السيسى:نمر بظرف استثنائي ومعايير الأوربيين ظالمة لظروفنا ..والمصالحة في يد الشعب السيسى:نمر بظرف استثنائي ومعايير الأوربيين ظالمة لظروفنا ..والمصالحة في يد الشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مرت باستحقاقين حتى الآن، الأول هو الدستور والثانى الانتخابات الرئاسية، و بتطور الأحداث السياسية أصبح لدينا فى المرحلة القادمة الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بشكل جيد حتى الآن نحو تحقيق خارطة الطريق، بالرغم من أننا نمر بظروف استثنائية.

وأضاف الرئيس السيسى فى حواره مع قناة سكاى نيوز ردًا على سؤال بشأن المعتقلين فى مصر، أنه لا يوجد مثل هذا المصطلح الآن ، وأن تدرس حاليًا ملفات الموقوفين بالسجون، مؤكدًا :” أنا لا أقول إن كل شئ على ما يرام لكن معايير الأوروبيين ظالمة لظروفنا ، فلدينا 90 مليون مواطن يريدون أن يعيشوا ويستقروا ويتلقون العلاج المناسب “.

وأضاف السيسى :”لا نريد اختزال الحرية فى السماح بالتظاهر أو عدمه، فاستقرار الأوضاع فى مصر يصب فى مصلحة بقية الدول العربية والإقليمية”.

وعن المصالحة قال السيسى ليس الأمر فى يدى وإنما فى يد المصريين ، والدستور لا يسمح بتشكيل الأحزاب على أساس ، والبلاد لا تحتمل المزيد من العنف.

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