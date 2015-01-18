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اتهام 7 من عرب “48″ بمحاولة إنشاء خلية تابعة لداعش

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اتهام 7 من عرب “48″ بمحاولة إنشاء خلية تابعة لداعش اتهام 7 من عرب “48″ بمحاولة إنشاء خلية تابعة لداعش

أرشيفية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” اليوم أنه ألقى القبض على سبعة من عرب أراضى 48 المحتلة بواسطة إسرائيل خلال الشهرين الماضيين, للاشتباه بهم بأنهم يحاولون تأسيس خلية جديدة تابعة لتنظيم “داعش” في إسرائيل.

وقالت الشرطة الأسرائيلية  بحسب تصريحات أوردتها صحيفة جيروزليم بوست على موقعها الألكتروني إن أعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم، مدربين على صنع قنابل مولوتوف، ويقومون بذبح الحيوانات ونشر الدعوة لداعش .. موضحة أن تدريبهم على ذبح الحيوانات كان لإعدادهم نفسيا لذبح ما يسموهم بالكفار في سوريا.

واتهم المقبوض عليهم السبعة من جانب النيابة العامة في حيفا، بالاشتباه بانضمامهم إلى جماعة محظورة ومساعدة جماعة إرهابية والاتصال بعميل أجنبي، وجاء الإتهام الأخير لهم، لأنهم على اتصال مع مقاتلي تنظيم داعش في سوريا، وبعضهم من المواطنين الإسرائيليين.

أ ش أ

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