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رئيس حزب إسرائيلي: موقف «المحكمة الجنائية» تجاهنا «ضرب من الجنون»

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اعتبر رئيس حزب «هناك مستقبل» الإسرائيلي، يائير لبيد، موقف المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية «ضربا من الجنون».

وأكد يائير، طبقا لراديو «صوت إسرائيل»، الأحد، أن «إسرائيل ستقوم بالدفاع عن نفسها دون أن تطلب مشورة الآخرين في كيفية القيام بذلك».

بدوره، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أن «قرار المحكمة ينطوي على النفاق ويدعم الإرهاب بدلا من محاربته»، حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حث واشنطن على التدخل لإلغاء قرار فريق الادعاء في المحكمة.

كانت السلطة الفلسطينية أقرت، في الأول من يناير الجاري، أن من اختصاص المحكمة الدولية النظر في الدعاوى، اعتبارا من 13 يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، عقب قتل ثلاثة مستوطنين في الخليل، وما تلاها من عدوان في غزة.

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