وزارة التعليم : 1000 متقدم يؤدون اختباراتهم فى مسابقة المعلمين اليوم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن عدد المتقدمين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم وأخصائى، والذين يؤدون اليوم الامتحانات، وصل إلى ألف مختبر”1000″، على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن الـ1000 ممتحن، والذى يختبرون اليوم، لم يتمكنوا من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية، نظرًا لخطأ فى بياناتهم أو عدم تسجيلهم البيانات كاملة، لافتًا إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من امتحانات المتقدمين لشغل وظائف التعليم العام، على أن يتم البدء فى امتحانات التعليم الفنى الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت من 20 وحتى 22 من الشهر الجارى، موعدًا لاختبار المتقدمين المغتربين، والذى تعذر عقد امتحانات لهم نظرًا لوجودهم خارج البلاد بعد ملء استمارة خاصة بهم تم وضعها على الموقع الرسمى لملئها من قبل المتقدمين.