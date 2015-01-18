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«الكهرباء» للمواطنين: تعاونوا في تخفيف الأحمال

  • مصر
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في نشرتها اليومية، عن حالة الشبكة، أن تخفيف الأحمال، السبت، بلغ 725 ميجاوات، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، الأحد، يبلغ 23050 ميجاوات.

وأشار المركز القومي للتحكم في الطاقة إلى أن مؤشر حالة الحمل ظهر الأحد باللون الأصفر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى التاسعة صباحا، ثم تحول بعدها إلى اللون الأخصر حتى الحادية عشرة صباحا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأصفر فيشير إلى وضع الإنذار، الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد، ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وتناشد الشركة القابضة لكهرباء جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف تأثير أي فصل محتمل للأحمال.

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