أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير التموين يناشد المواطنين سرعة حذف غير المستحقين على البطاقات التموينية

Google+ Print
وزير التموين يناشد المواطنين سرعة حذف غير المستحقين على البطاقات التموينية وزير التموين يناشد المواطنين سرعة حذف غير المستحقين على البطاقات التموينية

وزير والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي

ناشد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بسرعة التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها لحذف الاشخاص غير المستحقين على البطاقات التموينية وهم المسافرون إلى الخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 شهور والمكررين في أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية. للاستفادة من فترة الإعفاء وهي حتى نهاية شهر مارس القادم من سداد فروق السلع التموينية المستحقة عليهم عن الأشخاص غير المستحقين في البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي تقدمت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعفاء المواطنين غير المستحقين للسلع التموينية من فروق أسعار السلع في حالة التقدم طواعية وحذفهم من البطاقات حتي نهاية شهر مارس القادم وإلا تعرضوا للإجراءات القانونية ودفع فروق أسعار قيمة السلع المنصرفة لهم دون وجه حق.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا مراجعة بيانات المواليد التي تم تسجيلها وهي من عام 2006 الي عام 2011 والتي بلغت أكثر من 6 ملايين مولود وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفير الاعتمادات المالية لهم بداية من العام المالي الجديد 2015- 2016، مشيرا إلى أن شركات الكروت الذكية تقوم حاليا بتحويل كافة البطاقات الورقية وهي عدة الاف إلي بطاقات تموينية ذكية للتيسير علي المواطنين لصرف مستحقاتهم التموينية ومخصصات وفارق نقاط الخبز.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)