وزير التموين يناشد المواطنين سرعة حذف غير المستحقين على البطاقات التموينية

ناشد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بسرعة التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها لحذف الاشخاص غير المستحقين على البطاقات التموينية وهم المسافرون إلى الخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 شهور والمكررين في أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية. للاستفادة من فترة الإعفاء وهي حتى نهاية شهر مارس القادم من سداد فروق أسعار السلع التموينية المستحقة عليهم عن الأشخاص غير المستحقين في البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي تقدمت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعفاء المواطنين غير المستحقين للسلع التموينية من فروق أسعار السلع في حالة التقدم طواعية وحذفهم من البطاقات حتي نهاية شهر مارس القادم وإلا تعرضوا للإجراءات القانونية ودفع فروق أسعار قيمة السلع المنصرفة لهم دون وجه حق.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا مراجعة بيانات المواليد التي تم تسجيلها وهي من عام 2006 الي عام 2011 والتي بلغت أكثر من 6 ملايين مولود وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفير الاعتمادات المالية لهم بداية من العام المالي الجديد 2015- 2016، مشيرا إلى أن شركات الكروت الذكية تقوم حاليا بتحويل كافة البطاقات الورقية وهي عدة الاف إلي بطاقات تموينية ذكية للتيسير علي المواطنين لصرف مستحقاتهم التموينية ومخصصات وفارق نقاط الخبز.

أ ش أ