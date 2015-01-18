الجامعة العربية تنعى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

نعى الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت مساء أمس السبت مقدما التعازي الخالصة للشعب المصري والعربي.

وأشار الأمين العام إلى أن السيدة فاتن حمامة سوف تظل رمزاً من رموز الفن المصري والعربي الرفيع على مدار عصوره،وقيمةً عظيمةً ساهمت في تشكيل والارتقاء بالوعي العربي ، مضيفاً أن اسمها سوف يقترن بتاريخِ مصرَ الرائد في النهوض بالفنون بالوطن العربي.

وتقدم الدكتور نبيل العربي بخالص العزاء إلى الدكتور محمد عبد الوهاب زوج السيدة فاتن حمامة وأسرتها.

وكلف الامين العام للجامعة العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد بتمثيله في مراسم عزاء سيدة الشاشة العربية نظراً لمغادرته القاهرة صباح اليوم في مهمة عمل.

أ ش أ