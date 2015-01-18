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بيونج يانج : لا حوار بين الكوريتين في حال استمرار المناورات العسكرية

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بيونج يانج : لا حوار بين الكوريتين في حال استمرار المناورات العسكرية بيونج يانج : لا حوار بين الكوريتين في حال استمرار المناورات العسكرية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج

دعت بيونج يانج اليوم كلا من جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف المناورات العسكرية بينهما، قائلة  إنه لا حوار بين الكوريتين في حالة استمرار هذه المناورات العسكرية.

وذكرت صحيفة “رودونج” التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي إنها تستبعد اجراء حوار فعال مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية إذا واصل الجانبان المناورات العسكرية التي تهدف إلى اجتياح البلاد، مشيرة إلى المناورات التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال أوائل شهر مارس.

وأكدت أن شبه الجزيرة الكورية ستشهد إعادة إجراء الحوار بين الكوريتين بسهولة وإحلال السلام فيها وفي شمال شرق آسيا أيضا، إذا توقفت كوريا الجنوبية عن إجراء المناورات العسكرية مع واشنطن.

وفيما يتعلق بسلسلة من السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، نددت الصحيفة بما تقوم به واشنطن من اشعال فتيل التوترات في الإقليم من خلال فرض العقوبات الصارمة على بلادها.
> وأضافت أن واشنطن يجب عليها أن تغير سياساتها الجارية تجاه كوريا الشمالية التي تهدف إلى عرقلة تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

أ ش أ

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