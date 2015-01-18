أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

التشكيك بخبر وفاة فاتن حمامة و"سيدتي نت" تؤكده

Google+ Print
التشكيك بخبر وفاة فاتن حمامة و"سيدتي نت" تؤكده التشكيك بخبر وفاة فاتن حمامة و"سيدتي نت" تؤكده

الأحد 18-01-2015 03:41

في الوقت الذي أطلقت فيه شائعات عديدة، تؤكد أن خبر وفاة سيدة الشاشة العربية مجرد شائعة سخيفة، بل ووصل الأمر إلى وقوع خلافات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما بين مؤكدٍ ونافي لخبر وفاتها.

وما بين هذا وذاك اتصلت "سيدتي نت" بالفنانة سميرة عبد العزيز وهي الصديقة المقربة لفاتن حمامة، وكانت تلازمها طوال رحلة مرضها الأخيرة التي عانت منها قبل حوالي شهرين من الآن، وأكدت أن الخبر صحيح، موضحةً أنها تمنت من الله أن يكون مجرد شائعة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي