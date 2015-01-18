التشكيك بخبر وفاة فاتن حمامة و"سيدتي نت" تؤكده

في الوقت الذي أطلقت فيه شائعات عديدة، تؤكد أن خبر وفاة سيدة الشاشة العربية مجرد شائعة سخيفة، بل ووصل الأمر إلى وقوع خلافات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما بين مؤكدٍ ونافي لخبر وفاتها.

وما بين هذا وذاك اتصلت "سيدتي نت" بالفنانة سميرة عبد العزيز وهي الصديقة المقربة لفاتن حمامة، وكانت تلازمها طوال رحلة مرضها الأخيرة التي عانت منها قبل حوالي شهرين من الآن، وأكدت أن الخبر صحيح، موضحةً أنها تمنت من الله أن يكون مجرد شائعة.

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