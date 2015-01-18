إنفجار قنبلتين بالأسكندرية الأولى بجوار قسم شرطة المنتزة وأنباء عن وفاه شخصان .. والثانية فى كليوباترا

أنفجرت منذ قليل قنبلة أمام مستشفى الثغر فى شارع الجلاء منطقة فيكتوريا بالإسكندية كما تم تشتيت قنبلة أخرى بجوار قسم شرطة أول المنتزة.

بدأت الواقعة عندما تم العثور على جسم غريب بجوار جسم شرطة المنتزة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية ووحدة المفرقعات وأثناء عملية تشيت القنبلة فوجئ الحضور بإنفجار قنبلة كانت موجودة أمام مستشفى الثغر، وأنباء عن وفاه فردى أمن المستشفى.

وفى منطقة كليوباترا تم انفجار قنبلة كانت بجوار نفق كليوبترا على الكورنيش بجوار شارع الشهيد خالد سعدي مفجر ثورة 25 يناير، ولا يوجد إصابات.