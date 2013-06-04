قافلة طبية لـ"النور" بكفر الشيخ بمشاركة 6 أطباء تجري الكشف على 415 حالة

كتب : كفر الشيخ منذ 26 دقيقة

نظمت اللجنه الطبية بحزب النور بكفر الشيخ، أمانة مركز دسوق، قافلة طبية بقرية شباس الشهداء، شارك فيها أطباء من مختلف التخصصات، وهم: حسام حمودة دراز، إسلام عبد الله، أحمد مصطفى، أحمد جنيدي، حاتم سعد مطر، وعلي عباس الصالحى.

وبلغ عدد الحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 415 حالة مرضية، شملت جميع الأقسام، حسبما قال أحمد عقبة، المنسق الإعلامي لحزب النور بكفر الشيخ، مضيفاً أن القافلة لاقت ترحيبا كبيرا من الأهالي، وطالبوا الحزب بتكرارها.

وأكد عقبة أن قوافل حزب النور الطبية مستمرة، لتغطية القرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية".