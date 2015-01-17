ملكة جمال لبنان سالي جريج تتبرأ من السيلفي مع ملكة جمال اسرائيل

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً "سيلفي" لملكة جمال لبنان سالي جريج مع ملكة جمال إسرائيل، الأمر الذي أثار ضجة وبلبلة بين اللبنانيين حنى أنه ذهب البعض إلى حد المطالبة بسحب اللقب منها.

مصادر مقربة من سالي، أكدت لـ "سيدتي نت"، أنها تواصلت مع سالي خلال وجودها في الخارج لتمثيل لبنان في مسابقة "Miss Universe"، وأوضحت: "سالي واعية ومثقفة جداً وتعرف تماماً أن إسرائيل دولة عدوة، وهي أكدت لي أنه عند الاستعداد لالتقاط الصورة، لم تكن ملكة جمال إسرائيل موجودة، ولكنها فوجئت بها جانبها وتم التقاط الصورة. وهي اقسمت لي بأن كل ما حصل كان مباغتاً".

وكان مدير أعمال سالي، ريشار فرعون قد أوضح أنه منذ بداية التحضيرات للمسابقة العالمية وملكة جمال إسرائيل تحاول الحديث مع سالي والتقاط الصور معها، لكن سالي كانت تتجاهلها ولا تتجاوب معها، وقبل عشرة أيام سألته سالي عن الطريقة التي يجب أن تعتمدها لوضع حد لهذا الأمر، فطلب طلب منها أن تتحدث إلى ملكة جمال إسرائيل وأن تطلب منها التوقف عن هذه المحاولات.

كما اشار فرعون إلى أن الصورة التقطت قبل أربعة أيام، وتسلل الملكة الاسرائيلية تم وفق مخطط واضح، حيث كانت قد جهزت هاتفها لالتقاط صورة "السلفي" كما يظهر في اللقطة، وقامت بنشرها على "فيس بوك".