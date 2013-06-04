وقفة احتجاجية للصيادين للمطالبة باستكمال حملة الإزالات بـ”البرلس” بكفرالشيخ

نظم العديد من الصيادين بمطوبس وقفة إحتجاجية أمام بحيرة البرلس المقابله لقراهم إحتجاجا على توقف إزالة التعديات على بحيرة البرلس .

> أكد المتظاهرون من الصيادين أن المحافظ أعطي تعليماته بإيقاف حملة الإزالات وأن البحيرة لم تعد تكفي الصيادين بسبب التعديات الصارخهةعليها من ذوي النفوذ والضحيه هم ألاف الصيادين الغلابه الذين ليس لهم أي مصادر رزق أخر غير الصيد من بحيرة البرلس