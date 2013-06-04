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ليرس ينفي توقيع حسام غالي

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ليرس ينفي توقيع حسام غالي ليرس ينفي توقيع حسام غالي

نفى نادي ليرس البلجيكي حصوله على توقيع حسام غالي قائد الأهلي للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب غالي من الانتقال إلى ليرس بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد.

وقال حازم خيرت المدير التنفيذي لوادي دجلة وليرس في "هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وتابع "لم ندخل في مفاوضات مع حسام غالي من الأساس، فنحن تعاقدنا مع مدير فني جديد ولم يحدد بعد مطالبه الفنية للموسم المقبل".

وعاد غالي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من ستة أشهر، وشارك للمرة الأولى في ودية الأهلي أمام المريخ بالسودان.

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