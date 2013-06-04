احتقان بين أهالى قريتين بالدقهلية.. واحتمال تجدد الاشتباكات

تقدم العشرات من أهالى قرية المخزن التابعة لمركز السنبلاوين ببلاغات إلى مركز الشرطة يتهمون فيه بعض الأشخاص من قرية الزريقى بالاعتداء عليهم وعلى سياراتهم وتحطيمها بعد نصب كمين لهم أثناء الخروج من القرية.

تعود أسباب الاحتقان بين أهالى القريتين، بسبب الخلافات الموجودة بين القريتين بعد مقتل طالب من قرية المخزن على يد زميله داخل لجنة امتحان المرحلة الإعدادية، ونشبت اشتباكات بين القريتين، وأصيب عدد من الأهالى وتوفى بعد عدة أيام شخص آخر من قرية الزريقى متأثراً بإصابته، وهو ما أشعل الموقف مرة أخرى.

وقام أهالى الزريقى باستيقاف السيارات الأجرة والتحقيق من هوية الركاب، وإذ صادف بوجود شخص من قرية المخزن يتم الاعتداء علية، وهو ما دفع أهالى المخزن إلى تغيير خط السير وبعد تكرار الاعتداءات هدد أهالى قرية المخزن بالتصعيد ومواجهة أهالى الزريقى وهو ما ينذر بوقوع كارثة.