أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"زراعة" أسوان: تخصيص 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل

Google+ Print
"زراعة" أسوان: تخصيص 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل "زراعة" أسوان: تخصيص 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل

أكدت المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، أن محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وافق على تخصيص مبلغ 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل، والذى يقام على أرض قرية فارس بكوم أمبو، لإنتاج فسيل النخل.

وقالت "الخولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تجهيز المقر الخاص بالمركز، ووصول عدد من المعدات والأجهزة اللازمة، وجارى استكمال باقى المواصفات للمركز، على أن يتم افتتاحه رسمياً فى أقرب وقت.

وأشارت إلى أن معمل بحوث النخيل يتم إنشاؤه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وأن محافظة أسوان لديها معمل بحوث النخيل فى منطقة أبو الريش بمدينة أسوان، لإنتاج فسيل النخيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365