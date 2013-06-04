"زراعة" أسوان: تخصيص 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل

أكدت المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، أن محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وافق على تخصيص مبلغ 575 ألف جنيه لإنشاء مركز بحوث النخيل، والذى يقام على أرض قرية فارس بكوم أمبو، لإنتاج فسيل النخل.

وقالت "الخولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تجهيز المقر الخاص بالمركز، ووصول عدد من المعدات والأجهزة اللازمة، وجارى استكمال باقى المواصفات للمركز، على أن يتم افتتاحه رسمياً فى أقرب وقت.

وأشارت إلى أن معمل بحوث النخيل يتم إنشاؤه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وأن محافظة أسوان لديها معمل بحوث النخيل فى منطقة أبو الريش بمدينة أسوان، لإنتاج فسيل النخيل.