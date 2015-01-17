الزيوت السحريّة لمعالجة مشاكل بشرتك

كشفت بعض الدراسات العالمية بأنّ 17% من السيدات فقط يقمن بالاعتماد على الزيوت في العناية ببشرتهنّ، ولكن طبيب الأمراض الجلدية Ellen Marmur يؤكد على أنّ الزيوت يمكنها أن تحفز المكونات النشطة في الجلد لتوفير التغذية الكاملة والحصول على الترطيب والحماية المضاعفة.

وكما هو الحال مع معظم منتجات العناية بالبشرة، هناك بعض الأنواع التي تتناسب مع البشرة الدهنية، وهناك ما لا يتناسب معها، وكذلك هو الحال مع البشرة الجافة، والحساسة. قومي بالتعرف على نوعية بشرتك أولًا لتبدئي في استخدام الزيت الملائم لها.

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1.البشرة الدهنية والبشرة المليئة بالحبوب:

•اغسلي بشرتك صباحاً ومساءً باستخدام الغسول المخصص للبشرة الدهنية كالغسول الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي أو زيت الأركان في مكوناته. قد تجدين الأمر غريباً!! كيف أقوم باستخدام الزيت للتخلص من بشرتي الدهنية؟! يجيب Ellen Marmur بأنّ الزيت يجذب الزيت، ولذلك فإنّ الزيت هو أفضل من يقدم لك التنظيف العميق دون تجريد بشرتك من الزيوت المخزنة بها.

• تجنبي زيت الأفوكادو، فهو ثقيل جدًا على بشرتك وقد يتسبب في سد مسامها.

2.البشرة المصابة بالخطوط الدقيقة:

•عليك بالبحث عن المرطبات التي تحتوي على الزيوت المضادة للأكسدة في مكوناتها، كفيتامين A مع استخدامها مرتين يوميّاً.

•تجنبي زيت جوز الهند، فهو رقيق جدًا ولن يستطيع تحسين نسيج بشرتك.

3.البشرة الحساسة:

•استخدمي الزيوت التي تحتوي على خصائص مهدئة كالخزامى، البابونج وخشب الصندل.

•تجنبي زيت الخروع، فهو قاسٍ على البشرة الحساسة، وقد يسبب لها التحسّس والاحمرار.

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