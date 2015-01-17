ماء الأوكسيجين لتبييض البشرة على غرار ريهانا وبيونسيه

اعتمدت النجمات في السنوات الأخيرة، أساليب جديدة لتلبية معايير جمالية معينة. من Rihanna إلى Minaj و Beyonce، اللواتي لجأن إلى تبييض بشرتهن. هذه الصيحة بدأت منذ الستينيات في الولايات المتحدة، وتطورت معها عدة تقنيات لتبييض البشرة، من بينها تقنية جديدة تقتضي استخدام بيروكسيد الهيدروجين . وبالرغم من خطورتها ؛ لاحتوائها على الهيدروكينون وهي مادة سرطانية وخطيرة للغاية، إلا أن النجمات يلجأن إليها كثيراُ، إضافة إلى استخدام الكريمات والمستحضرات التي صممت خصيصاً لتبييض البشرة.

قد يعجبك: الليزر والبوتوكس لتجميل الأنف بعيداً عن الجراحة



ريهانا وبيونسيه، ومخاطر تبييض البشرة

لتبييض البشرة من المرجح أن تكون Beyonce ، Minaj و Rihanna قد ذهبن إلى خبير تجميل. إذ من المؤكد أنهن قد خضعن لتقشير البشرة حيث تتم إزالة الطبقة الأولى من الجلد، ما يزيد من إشراقها .

منذ بضع سنوات، تعرضت Beyonce لحملة انتقادات واسعة، إذ بدت تقريباً بيضاء في حملة L’Oréal. أما بالنسبة لـ Rihanna فليس هناك ما يؤكد ، إذا كان الفرق بين لون البشرة في الصور يعود إلى الضوء أم أنها قد خضعت إلى جلسات تبييض. ولكن، من المؤكد أن النجمات ذوات البشرة السوداء يحاولن التشبه بالجمال الغربي من خلال تفتيح البشرة، وصبغ الشعر الأشقر وحتى من خلال تنحيف الأنف على غرار Minaj.

بالرغم من فعالية التقنية الجديدة التي ترتكز على بيروكسيد الهيدروجين ، إلا أن مخاطرها على البشرة لا تزال قيد الدراسة.

ننصحك الاستفادة من العلاجات المنزلية الأخرى:

قناع البطاطا:

تحتوي البطاطا على مواد عديدة تساعد على التبييض وتجعل البشرة ناعمة، كما تساعد على معالجة العيوب. لتحضير الخليط، قومي بهرس البطاطا لتصبح كاللب، ثم إضافة القليل من الحليب للحصول على عجينة. اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة

قناع الطماطم:

امزجي الطماطم مع قليل من عصير الليمون وطبقيها كعجينة على البشرة. اتركي هذا القناع لمدة 15 دقيقة على بشرتك، ثم اغسليها جيداً.

سيعجبك أيضاً:

خاص سيدتي: تقنيات التخلص من الهالات السوداء من دون جراحة

" نفرتيتي ليفت" آخر صيحات عمليات التجميل لعام